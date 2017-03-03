Жуткое селфи: американка сфотографировала улыбающегося призрака

13-летняя Хейли Оглетри из американского штата Джорджия сделала селфи по дороге на рыбалку, куда ее вместе с братом Колтоном везла мать.
На селфи Хейли из Джорджии четко видно, что позади автомобиля, в котором находится девочка, стоит мужчина в бейсболке с оскалом.
Фотографию с жутким изображением разместила на странице в Facebook мать девочки Джессика Оглетри. «Я клянусь, что сзади нас никого не было. Более того, даже на обочине на всем пути на рыбалку не стояло ни единого человека», — написала женщина.
Впрочем, отмечает американка, призрак явно находится в хорошем расположении духа, поэтому, возможно, его появление — это хороший знак, передает «Вести.Ru».
Фотографию с жутким изображением разместила на странице в Facebook мать девочки Джессика Оглетри. «Я клянусь, что сзади нас никого не было. Более того, даже на обочине на всем пути на рыбалку не стояло ни единого человека», — написала женщина.
FB FRIENDS CHECK THIS OUT! This picture was taken by my 13 year old daughter earlier today at Paradise (the fishing…Опубликовано Jessica Ogletree 25 февраля 2017 г.
Впрочем, отмечает американка, призрак явно находится в хорошем расположении духа, поэтому, возможно, его появление — это хороший знак, передает «Вести.Ru».
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