Чайка обвинил чиновников в бездушном отношении к инвалидам

Генпрокурор РФ Юрий Чайка завил о многочисленных нарушениях прав инвалидов, допускаемых российскими чиновниками.
Такое заявление генпрокурор сделал на совместной коллегии с Минтруда РФ. По его словам, чиновники зачастую бездушно и безответственно относятся к проблемам этой группы населения.
Юрий Чайка: «Несмотря на принимаемые меры, фактов безответственного отношения к своим должностным обязанностям со стороны чиновников, проявления бездушия к людям с ограничениями по здоровью на местах еще достаточно».
Генпрокурор отметил, что о частых нарушениях прав инвалидов свидетельствуют многочисленные жалобы в прокуратуру, федеральные ведомства, сообщения в СМИ и результаты проводимых проверок. Он указал, что основными проблемами, выявленные в ходе проверок, стали определение инвалидности в МСЭ, несоблюдение трудовых прав, уход за людьми в специализированных учреждениях, проблемы с получением санитарно-курортного лечения, которое доступно только трети нуждающихся, а также обеспечение лекарствами.
При этом особую тревогу, по мнению Чайки, вызывают нарушения прав детей-инвалидов, которые прежде всего связаны с необеспечением их жизненно необходимыми дорогостоящими препаратами. Кроме того, отметил генпрокурор, имеются случаи непредоставления больным детям технических средств реабилитации, а также отказ в обслуживании и ремонте этого оборудования, передает ТАСС.
Юрий Чайка: «Несмотря на принимаемые меры, фактов безответственного отношения к своим должностным обязанностям со стороны чиновников, проявления бездушия к людям с ограничениями по здоровью на местах еще достаточно».
Генпрокурор отметил, что о частых нарушениях прав инвалидов свидетельствуют многочисленные жалобы в прокуратуру, федеральные ведомства, сообщения в СМИ и результаты проводимых проверок. Он указал, что основными проблемами, выявленные в ходе проверок, стали определение инвалидности в МСЭ, несоблюдение трудовых прав, уход за людьми в специализированных учреждениях, проблемы с получением санитарно-курортного лечения, которое доступно только трети нуждающихся, а также обеспечение лекарствами.
При этом особую тревогу, по мнению Чайки, вызывают нарушения прав детей-инвалидов, которые прежде всего связаны с необеспечением их жизненно необходимыми дорогостоящими препаратами. Кроме того, отметил генпрокурор, имеются случаи непредоставления больным детям технических средств реабилитации, а также отказ в обслуживании и ремонте этого оборудования, передает ТАСС.
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