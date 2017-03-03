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  • 03.03, 14:22

В Госдуме планируют запретить санкционные товары из Белоруссии и Армении

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В Госдуме планируют запретить санкционные товары из Белоруссии и Армении

В Госдуме планируют запретить санкционные товары из Белоруссии и Армении

Депутаты рассмотрят законопроект о запрете санкционных товаров из стран — членов Евразийского экономического союза: Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

В Госдуму внесен законопроект о запрете оборота на территории России некоторых категорий товаров, поступающих из стран — членов ЕАЭС. Законопроект был подготовлен и одобрен Минфином.

Речь идет о запрете товаров, при ввозе которых уплачены таможенные пошлины по тарифам, отличным от установленных ЕАЭС, передает «Коммерсант».

Первые санкции в отношении России были введены США в марте 2014 года в связи с событиями на Украине и присоединением Крыма, следом присоединились страны ЕС. Россия ввела ответные меры, в их числе — запрет ряда продовольственных товаров из США, Канады, Австралии, Норвегии и стран Евросоюза. В список вошли мясо, морепродукты, молоко и молочная продукция, фрукты, овощи, орехи, колбасы, сыры.

На днях Россельхознадзор сообщил, что в 2016 году Белоруссия переправила в РФ как минимум 255 тысяч тонн «запрещенных» польских яблок и груш из стран. По данным ведомства, фрукты были незаконно «легализованы»: товар завозили в РФ по поддельным документам, в сертификатах указывалось, что яблоки и груши завезены из стран Африки. Однако ни в одной из 24 указанных в документах странах информацию о фруктовых поставках в таких объемах российским инспекторам не подтвердили.

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