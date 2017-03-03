«Фарс-мажоры»: как «золотые» дети на элитных авто калечат и убивают россиян

В тусовке «золотых» мальчиков и девочек уважают только свое правило езды без правил. Им плевать на чужие жизни. Они считают себя неприкасаемыми и творят за рулем, что хотят.
Жить не по правилам, а как хочется — принцип большинства отпрысков миллионеров. Многие уверены, что за их выходки, им ничего не грозит. Максимум — штраф и исправительные работы.
Безнаказанность и вседозволенность автохамов и лихачей возмущают всех. Это тот редкий случай, когда водители, инспекторы и автоэксперты единодушны в своем мнении — ужесточение наказания сделает наши дороги более безопасными. Нынешний штраф в пять тысяч рублей для владельцев элитных авто — это сущие копейки.
Что своими выходками лихачи пытаются показать? Или доказать? По сути, говорят эксперты, все их выкрутасы на дорогах — обычное водительское бескультурье. Да и «шумахеры» они никудышные. Все, что могут мажоры, — это рвануть со светофора на мощном авто. А как управлять машиной на крутых виражах почти никто не знает. Любая нештатная ситуация и даже самый дорогой спорткар превращается в неуправляемый кусок железа.
Момент смертельного ДТП с участием Вартана Саркисова зафиксировала камера наблюдения. Элитный внедорожник остановился только, протаранив машины. Вспыхивает пламя. Водитель и пассажиры пытаются бежать. Гонщика задержали в соседнем дворе. По словам очевидцев, тот был пьян или находится под воздействием наркотиков.
Во френдленте Вартана есть и печально известная Мара Багдасарян, чьи выкрутасы давно гремят на всю страну. Маре — двадцать три. Дочь крупного московского бизнесмена Эльмара Багдасаряна — владельца мясоперерабатывающей компании. В столичной тусовке девушку называют «королевой золотой молодежи». До окончания вуза Мара сделала несколько пластических операций. Но главное увлечение Мары — уличные гонки. За рулем с 13 лет. Прозвище Мара «049» получила по номеру своей машины.
Есть ли предел автохамству золотой молодежи? Как заставить отпрысков московских миллионеров жить по правилам? И какое наказание сможет поставить их на место? Ответы на эти и другие вопросы — в программе «ЧП. Расследование» на НТВ.
Безнаказанность и вседозволенность автохамов и лихачей возмущают всех. Это тот редкий случай, когда водители, инспекторы и автоэксперты единодушны в своем мнении — ужесточение наказания сделает наши дороги более безопасными. Нынешний штраф в пять тысяч рублей для владельцев элитных авто — это сущие копейки.
Что своими выходками лихачи пытаются показать? Или доказать? По сути, говорят эксперты, все их выкрутасы на дорогах — обычное водительское бескультурье. Да и «шумахеры» они никудышные. Все, что могут мажоры, — это рвануть со светофора на мощном авто. А как управлять машиной на крутых виражах почти никто не знает. Любая нештатная ситуация и даже самый дорогой спорткар превращается в неуправляемый кусок железа.
Момент смертельного ДТП с участием Вартана Саркисова зафиксировала камера наблюдения. Элитный внедорожник остановился только, протаранив машины. Вспыхивает пламя. Водитель и пассажиры пытаются бежать. Гонщика задержали в соседнем дворе. По словам очевидцев, тот был пьян или находится под воздействием наркотиков.
Во френдленте Вартана есть и печально известная Мара Багдасарян, чьи выкрутасы давно гремят на всю страну. Маре — двадцать три. Дочь крупного московского бизнесмена Эльмара Багдасаряна — владельца мясоперерабатывающей компании. В столичной тусовке девушку называют «королевой золотой молодежи». До окончания вуза Мара сделала несколько пластических операций. Но главное увлечение Мары — уличные гонки. За рулем с 13 лет. Прозвище Мара «049» получила по номеру своей машины.
Есть ли предел автохамству золотой молодежи? Как заставить отпрысков московских миллионеров жить по правилам? И какое наказание сможет поставить их на место? Ответы на эти и другие вопросы — в программе «ЧП. Расследование» на НТВ.
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