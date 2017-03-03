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  • 03.03, 12:50

Во французском городе Кале волонтерам запретили подкармливать беженцев

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Во французском городе Кале волонтерам запретили подкармливать беженцев

Во французском городе Кале волонтерам запретили подкармливать беженцев

Власти французского города Кале после демонтажа лагеря беженцев делают все возможное, чтобы на этом месте не возникло новое стихийное поселение мигрантов.

По информации газеты Le Figaro, мэр Кале Наташа Бушар запретила волонтерам раздавать еду нелегалам, чтобы в городе не образовался новый палаточный лагерь. «Я не хочу, чтобы нам вновь пришлось пережить то, что мы уже пережили. Мы сильно пострадали от этого», — заявила Бушар.

Сообщается, что в портовом Кале, где раньше находилось одно из крупнейших стихийных поселений мигрантов, до сих пор остаются сотни нелегалов. Прошлой осенью лагерь, прозванный «джунглями», был ликвидирован по распоряжению президента Франции Франсуа Олланда.

Именно «джунгли» являлись самым крупным перевалочным пунктом в Европе в период пика миграционного кризиса. Здесь селились беженцы, пытавшиеся через Францию перебраться в Великобританию.

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