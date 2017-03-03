Неизвестные с ружьями и мачете напали на российских туристов в Мексике

Неизвестные напали на туристов из России на одной из автотрасс в Мексике.
Нападение на российских туристов произошло в штате Герреро на западе Мексики. Россияне ехали в арендованном автомобиле из Акапулько в Мехико по трассе 95D.
Вооруженные мачете и огнестрельным оружием преступники забрали у россиян деньги, электронные устройства, телефоны и чемоданы с вещами, после чего скрылись, несколько раз выстрелив в сторону туристов, сообщается на странице консульства РФ в Facebook.
Как рассказал ТАСС заведующий консульским отделом посольства РФ в латиноамериканской стране Дмитрий Болбот, ограбленные россияне обратились в полицию, после чего продолжили свое путешествие.
Делом о нападении на граждан России теперь занимается и местная полиция, и посольство РФ в Мексике, дипломаты готовят соответствующую ноту в министерство иностранных дел страны.
Вооруженные мачете и огнестрельным оружием преступники забрали у россиян деньги, электронные устройства, телефоны и чемоданы с вещами, после чего скрылись, несколько раз выстрелив в сторону туристов, сообщается на странице консульства РФ в Facebook.
Как рассказал ТАСС заведующий консульским отделом посольства РФ в латиноамериканской стране Дмитрий Болбот, ограбленные россияне обратились в полицию, после чего продолжили свое путешествие.
Делом о нападении на граждан России теперь занимается и местная полиция, и посольство РФ в Мексике, дипломаты готовят соответствующую ноту в министерство иностранных дел страны.
О нападении на российских туристов возле г. АкапулькоОпубликовано Консульство России в Мексике 2 марта 2017 г.
Настоящим сообщаем о разбойном нападении с целью грабежа на росси…
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