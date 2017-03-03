В Амурской области при столкновении поезда с грузовиком погибли 3 человека

Экстренные службы Амурской области выясняют обстоятельства трагедии, которая произошла на железной дороге в Серышевском районе. Там состав столкнулся с грузовиком.
Как сообщается на сайте регионального управления МЧС, ЧП случилось в 16:40 по местному времени (10:40 по Москве) на станции Арга. На железнодорожном переезде столкнулись грузовой поезд и автомобилем ЗИЛ. В результате с рельсов сошли 10 вагонов с локомотивом. По предварительным данным, погибли 3 человека.
Повреждены 2 столба контактной линии, движение перекрыто в двух направлениях. На место происшествия выехали оперативные группы Серышевского пожарно-спасательного гарнизона и ГУ МЧС РФ по Амурской области.
Повреждены 2 столба контактной линии, движение перекрыто в двух направлениях. На место происшествия выехали оперативные группы Серышевского пожарно-спасательного гарнизона и ГУ МЧС РФ по Амурской области.
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