Хакеры за год более 50 миллионов раз атаковали госресурсы России

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил, что российские госресурсы постоянно подвергаются кибератакам.
Патрушев подчеркнул, что в прошлом году число хакерских атак выросло в несколько раз. Так, в 2016-м было выявлено и нейтрализовано более 52,5 млн компьютерных атак, тогда как в 2015-м их было только 14,4 млн.
Хакеры, по словам секретаря Совбеза, пытаются получить информацию ограниченного доступа и нарушить работу органов власти субъектов государства и местного самоуправления.
При этом, отметил Патрушев, защищенность информационных систем от компьютерных угроз «остается недостаточной и в большинстве случаев не отвечает существующим угрозам», передает РИА Новости.
Отметим, что ранее американские СМИ сообщали, что ЦРУ по распоряжению администрации США готовит беспрецедентные хакерские атаки на РФ. При этом утверждалось, что что военные хакеры США уже проникли в российские электросети и командную систему Кремля. В ответ Дмитрий Песков отметил, что меры для обеспечения информационной и кибербезопасности принимаются в России на должном уровне.
Хакеры, по словам секретаря Совбеза, пытаются получить информацию ограниченного доступа и нарушить работу органов власти субъектов государства и местного самоуправления.
При этом, отметил Патрушев, защищенность информационных систем от компьютерных угроз «остается недостаточной и в большинстве случаев не отвечает существующим угрозам», передает РИА Новости.
Отметим, что ранее американские СМИ сообщали, что ЦРУ по распоряжению администрации США готовит беспрецедентные хакерские атаки на РФ. При этом утверждалось, что что военные хакеры США уже проникли в российские электросети и командную систему Кремля. В ответ Дмитрий Песков отметил, что меры для обеспечения информационной и кибербезопасности принимаются в России на должном уровне.
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