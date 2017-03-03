Житель Подмосковья устроил в квартире плантацию галлюциногенных грибов

Полицейские задержали сбытчика галлюциногенных грибов, который устроил плантацию в квартире дома в подмосковном Раменском.
По словам начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяны Петровой, в квартире мужчины полицейские обнаружили специально оборудованные теплицы и два контейнера с подготовленными для сбыта грибами.
Татьяна Петрова, начальник пресс-службы ГУ МВД России: «В ходе оперативных мероприятий по подозрению в сбыте наркотических веществ полиция задержала 20-летнего жителя Егорьевска, у которого было два пластиковых контейнера с галлюциногенными грибами. В ходе обыска его квартиры обнаружены специально оборудованные теплицы, в которых молодой человек выращивал эти грибы».
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», передает ТАСС.
Татьяна Петрова, начальник пресс-службы ГУ МВД России: «В ходе оперативных мероприятий по подозрению в сбыте наркотических веществ полиция задержала 20-летнего жителя Егорьевска, у которого было два пластиковых контейнера с галлюциногенными грибами. В ходе обыска его квартиры обнаружены специально оборудованные теплицы, в которых молодой человек выращивал эти грибы».
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», передает ТАСС.
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