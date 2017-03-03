Состоялись первые после заморозки отношений переговоры Генштаба РФ с НАТО

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов провел телефонный разговор с председателем Военного комитета Североатлантического альянса Петром Павелом.
По информации Минобороны России, это был первый после заморозки отношений с РФ контакт, он состоялся по инициативе НАТО.
Из сообщения Минобороны РФ: «Третьего марта 2017 года по инициативе натовской стороны состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба ВС РФ, первого заместителя министра обороны, генерала армии Валерия Герасимова с председателем Военного комитета НАТО генералом Петром Павелом. Это первый контакт высокого уровня по военной линии после принятия Советом НАТО решения о заморозке отношений с Россией».
Сообщается, что Герасимов и Павел обменялись мнениями по актуальным проблемам обеспечения безопасности, обсудили перспективы восстановления взаимодействия по военной линии, предотвращению инцидентов и участия представителей НАТО в международных мероприятиях, проводимых российским Минобороны.
Из сообщения Минобороны РФ: «Начальник Генерального штаба ВС РФ привлек внимание собеседника к имеющимся озабоченностям, связанным с существенным усилением военной активности Североатлантического союза вблизи российских границ, а также развертыванием системы передового базирования ОВС НАТО».
Также Герасимов проинформировал генерала Павела о ключевых международных мероприятиях и учениях, которые российское военное ведомство организует в 2017 году. Стороны сошлись во мнении, что необходимы взаимные шаги, позволяющие снизить напряженность и стабилизировать обстановку в Европе, и договорились поддерживать подобные контакты.
Из сообщения Минобороны РФ: «Третьего марта 2017 года по инициативе натовской стороны состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба ВС РФ, первого заместителя министра обороны, генерала армии Валерия Герасимова с председателем Военного комитета НАТО генералом Петром Павелом. Это первый контакт высокого уровня по военной линии после принятия Советом НАТО решения о заморозке отношений с Россией».
Сообщается, что Герасимов и Павел обменялись мнениями по актуальным проблемам обеспечения безопасности, обсудили перспективы восстановления взаимодействия по военной линии, предотвращению инцидентов и участия представителей НАТО в международных мероприятиях, проводимых российским Минобороны.
Из сообщения Минобороны РФ: «Начальник Генерального штаба ВС РФ привлек внимание собеседника к имеющимся озабоченностям, связанным с существенным усилением военной активности Североатлантического союза вблизи российских границ, а также развертыванием системы передового базирования ОВС НАТО».
Также Герасимов проинформировал генерала Павела о ключевых международных мероприятиях и учениях, которые российское военное ведомство организует в 2017 году. Стороны сошлись во мнении, что необходимы взаимные шаги, позволяющие снизить напряженность и стабилизировать обстановку в Европе, и договорились поддерживать подобные контакты.
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