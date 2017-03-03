В Екатеринбурге ребенка с температурой высадили из скорой по пути в больницу

Прокуратура Екатеринбурга проводит проверку после инцидента в машине скорой помощи, из которой по пути в больницу высадили мальчика с температурой и его отца.
Машина скорой помощи везла в больницу мальчика 2010 года рождения с высокой температурой. Ребенка сопровождал отец, который вступил в конфликт с медиками. В результате мужчина и его сын были высажены из автомобиля, а скорая отправилась по другому вызову.
Как рассказала ТАСС старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова, конфликт произошел из-за того, что сотрудники выбрали путь по объездной дороге, а мужчина с ними не согласился.
Марина Канатова: «По предварительной информации, к мальчику 2010 года рождения, у которого была температура 38 градусов, на проспект Космонавтов прибыла машина скорой помощи. Ребенка вместе с отцом повезли в 9-ю детскую больницу. Медики выбрали путь по Объездной дороге. Отец не согласился с ними. Произошел конфликт. Мужчина, а затем его ребенок, вышли из машины, после чего отправились домой, а скорая — по другому вызову».
По словам представителя прокуратуры, в ходе скандала мужчина пнул медицинский автомобиль и повредил дверь машины. После этого и медики, и отец ребенка подали заявления в полицию.
Сообщается, что после мальчик все-таки был госпитализирован, но уже на другой машине скорой помощи.
Как рассказала ТАСС старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова, конфликт произошел из-за того, что сотрудники выбрали путь по объездной дороге, а мужчина с ними не согласился.
Марина Канатова: «По предварительной информации, к мальчику 2010 года рождения, у которого была температура 38 градусов, на проспект Космонавтов прибыла машина скорой помощи. Ребенка вместе с отцом повезли в 9-ю детскую больницу. Медики выбрали путь по Объездной дороге. Отец не согласился с ними. Произошел конфликт. Мужчина, а затем его ребенок, вышли из машины, после чего отправились домой, а скорая — по другому вызову».
По словам представителя прокуратуры, в ходе скандала мужчина пнул медицинский автомобиль и повредил дверь машины. После этого и медики, и отец ребенка подали заявления в полицию.
Сообщается, что после мальчик все-таки был госпитализирован, но уже на другой машине скорой помощи.
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