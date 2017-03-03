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  • 03.03, 12:50

Госдума намерена сделать обязательной регистрацию опасных собак

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Госдума намерена сделать обязательной регистрацию опасных собак

Госдума намерена сделать обязательной регистрацию опасных собак

В Госдуме заявили, что владельцев потенциально опасных пород собак обяжут регистрировать своих питомцев.

Как отметил зампредседателя думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Панов, необходимо, чтобы владельцы таких псов осознавали свою ответственность, особенно за безопасность других людей.

При этом для владельцев остальных домашних животных регистрацию предлагается сделать добровольной. Она, по словам Панова, позволит «осуществлять определенные юридические действия в случае, например, пропажи животного и если оно будет подобрано как бездомное».

Депутат также подчеркнул, что норму об обязательном страховании всех питомцев было бы очень сложно реализовать. Прежде всего, подчеркнул Панов, сложности могли бы возникнуть у сельчан, передает ТАСС.

Отметим, что Госдума еще в марте 2011 года приняла в первом чтении законопроект об ответственном обращении с животными. В документе говорится о запрете причинения животным любого вреда, в том числе при дрессировке, а также о необходимости обеспечить животным подходящие условия содержания.

Ко второму чтению к законопроекту поступило более 190 поправок. Ожидается, что окончательно документ будет принят весной 2017 года.

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