Пес с перекошенной мордой собирает тысячи лайков в соцсетях

Питбультерьер по кличке Пикассо стал звездой Интернета.
Питбультерьер Пикассо родился с лицевым дефектом — с челюстью левее морды. Собаку в числе прочих вывел заводчик-любитель из Калифорнии.
Несмотря на крепкое здоровье и отменную жизнерадостность щенка, никто не захотел купить его из-за необычной перекошенной морды. И собаковод сдал Пикассо и еще одного пса из помета по кличке Пабло в питомник для усыпления.
Однако директор орегонского центра помощи собакам Luvable Dog Лисл Вилхардт успела спасти животных и забрала обоих из приюта. «Я спросила, нет ли у них собак с особенностями физического развития, потому что мне казалось, что мы можем принять нескольких. Она сказала: „Да, вот есть пес с деформированной мордой“, и я просто влюбилась в его фото», — рассказала Вилхардт газете The Huffington Post.
Вилхардт стала публиковать забавные фото в соцсети. Буквально за несколько дней Пабло и Пикассо превратились интернет-сенсацию, и теперь Вилхардт получает десятки предложений с желанием приютить необычных собак.
Несмотря на крепкое здоровье и отменную жизнерадостность щенка, никто не захотел купить его из-за необычной перекошенной морды. И собаковод сдал Пикассо и еще одного пса из помета по кличке Пабло в питомник для усыпления.
Однако директор орегонского центра помощи собакам Luvable Dog Лисл Вилхардт успела спасти животных и забрала обоих из приюта. «Я спросила, нет ли у них собак с особенностями физического развития, потому что мне казалось, что мы можем принять нескольких. Она сказала: „Да, вот есть пес с деформированной мордой“, и я просто влюбилась в его фото», — рассказала Вилхардт газете The Huffington Post.
Вилхардт стала публиковать забавные фото в соцсети. Буквально за несколько дней Пабло и Пикассо превратились интернет-сенсацию, и теперь Вилхардт получает десятки предложений с желанием приютить необычных собак.
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