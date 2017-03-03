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  • 03.03, 12:50
Пес с перекошенной мордой собирает тысячи лайков в соцсетях. США, приюты для животных, собаки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Пес с перекошенной мордой собирает тысячи лайков в соцсетях

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Пес с перекошенной мордой собирает тысячи лайков в соцсетях

Пес с перекошенной мордой собирает тысячи лайков в соцсетях

Пес с перекошенной мордой собирает тысячи лайков в соцсетях
  • Фото: luvabledogrescue /instagram.com

    • Питбультерьер по кличке Пикассо стал звездой Интернета.

    Питбультерьер Пикассо родился с лицевым дефектом — с челюстью левее морды. Собаку в числе прочих вывел заводчик-любитель из Калифорнии.

    Несмотря на крепкое здоровье и отменную жизнерадостность щенка, никто не захотел купить его из-за необычной перекошенной морды. И собаковод сдал Пикассо и еще одного пса из помета по кличке Пабло в питомник для усыпления.

    Однако директор орегонского центра помощи собакам Luvable Dog Лисл Вилхардт успела спасти животных и забрала обоих из приюта. «Я спросила, нет ли у них собак с особенностями физического развития, потому что мне казалось, что мы можем принять нескольких. Она сказала: „Да, вот есть пес с деформированной мордой“, и я просто влюбилась в его фото», — рассказала Вилхардт газете The Huffington Post.

    Вилхардт стала публиковать забавные фото в соцсети. Буквально за несколько дней Пабло и Пикассо превратились интернет-сенсацию, и теперь Вилхардт получает десятки предложений с желанием приютить необычных собак.
    Пес с перекошенной мордой собирает тысячи лайков в соцсетях. США, приюты для животных, собаки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Пес с перекошенной мордой собирает тысячи лайков в соцсетях. США, приюты для животных, собаки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

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