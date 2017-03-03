В Подмосковье при получении взятки задержаны двое полицейских

В подмосковном городе Шаховская задержали двоих сотрудников уголовного розыска. Полицейские попались при получении взятки от подозреваемого в преступлении.
Сотрудники уголовного розыска задержаны за получение взятки в размере 165 тысяч рублей, передает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы УМВД России по Московской области.
Из сообщения УМВД по региону: «Сотрудники уголовного розыска были задержаны в ходе оперативных мероприятий при получении 165 тысяч рублей за непривлечение мужчины к уголовной ответственности».
Сообщается, что по факту произошедшего проводится служебная проверка. По ее результатам полицейские будут наказаны и уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены и их непосредственные руководители. Возбуждено уголовное дело.
Из сообщения УМВД по региону: «Сотрудники уголовного розыска были задержаны в ходе оперативных мероприятий при получении 165 тысяч рублей за непривлечение мужчины к уголовной ответственности».
Сообщается, что по факту произошедшего проводится служебная проверка. По ее результатам полицейские будут наказаны и уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены и их непосредственные руководители. Возбуждено уголовное дело.
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