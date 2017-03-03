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  • 03.03, 12:50

Вратарь Бобровский признан первой звездой в НХЛ

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Вратарь Бобровский признан первой звездой в НХЛ

Вратарь Бобровский признан первой звездой в НХЛ

Российский вратарь Сергей Бобровский помог «Коламбусу» переиграть «Миннесоту».

В матче регулярного чемпионата НХЛ Бобровский отразил 38 бросков и смог сохранить свои ворота в неприкосновенности. В результате «Коламбус» переиграл «Миннесоту» со счетом 1:0, а Бобровский был признан первой звездой игрового дня в НХЛ.

Второй звездой дня стал форвард «Оттавы» Александр Барроуз. Он отметился дублем в матче с «Колорадо» (2:1).

Третьей же звездой назван голкипер «Вашингтона» Брейден Холтби, который отразил все 15 бросков по своим воротам в матче с «Нью-Джерси» (1:0).

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