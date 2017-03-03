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  • 03.03, 11:19

Украинские силовики сорвали инспекцию Донецкой фильтровальной станции

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Украинские силовики сорвали инспекцию Донецкой фильтровальной станции

Украинские силовики сорвали инспекцию Донецкой фильтровальной станции

Представители ОБСЕ покинули территорию Донецкой фильтровальной станции (ДФС) из-за нарушения режима тишины со стороны ВСУ, сообщили в оперативном штабе ДНР.

Вооруженные силы Украины сорвали запланированную на сегодня инспекцию Донецкой фильтровальной станции. По достигнутой ранее договоренности инспекцию должны были провести представители ДНР и Киева, передает Донецкое агентство новостей.

Из сообщения оперативного штаба ДНР: «Инспекция на ДФС сорвана, ОБСЕ только что покинули ее территорию. Несмотря на все договоренности режим тишины со стороны ВСУ не соблюдается».

В ведомстве считают, что срыв инспекции ДФС был заранее спланированной акцией украинских силовиков, которые таким образом попытались не допустить нормализации ситуации вокруг станции.

Сообщается, что представители ОБСЕ, Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня, организации «Воды Донбасса» и МЧС ранее достигли договоренности о том, что 3 марта на ДФС пройдет совместная инспекция ДНР и украинской стороны. Предполагалось, что в ходе инспекции будет проведен тщательный осмотр территории станции и прилегающих к ней дорог на наличие взрывоопасных предметов. При этом обе стороны конфликта гарантировали соблюдение режима тишины и обеспечение безопасности на территории ДФС.

Донецкая фильтровальная станция обеспечивает водой Авдеевку и близлежащие поселки, а также Донецк и Ясиноватую. В ходе военных действий станция не раз оказывалась под обстрелами, из-за которых ее работа останавливалась. Последний раз станция была захвачена украинскими радикалами в ночь на 25 февраля. При захвате станции применялись минометы и крупнокалиберные пулеметы. Позже силовики покинули территорию ДФС, однако заняли позиции в непосредственной близости к ней.

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