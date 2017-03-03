«Любовь с ограничениями»: НТВ покажет фильм о жизни инвалидов в мегаполисе

В широкий прокат выходит мелодрама «Любовь с ограничениями». В картине, собравшей молодых звезд российского кино, много юмора, несмотря на то, что речь идет о проблемах людей с ограниченными физическими возможностями. Притворившись инвалидом и обманывая окружающих, главный герой в итоге понимает, что попал в безумный порочный круг, из которого ему хочется выбраться.
В инвалидное кресло герой Павла Прилучного сядет ради трудоустройства. Не по воле случая, по собственному желанию, но увидит не только столицу с высоты небоскребов, но и жизнь людей, иначе воспринимающих на пути резкие подъемы.
Анна Старшенбаум, актриса: «Начинаешь замечать, конечно, особенно когда покатаешься пару съемочных дней по городу, начинаешь вообще все вещи замечать, которые мы не видим».
Героиня Анны Старшенбаум сначала очаруется проходимцем, но потом раскроет его тайну. Переживать в кадре молодой, но уже опытной актрисе приходилось и не такое. Исполнять виражи — вот задача, под силу не каждой артистке.
Как передает корреспондент НТВ Сергей Сыркин, в фильме есть реплика о сильном рукопожатии, которым вынужденно обладает большинство людей, передвигающихся в инвалидном кресле.
Анна Старшенбаум: «Ручки-то я себе поднакачала, тут ничего не скажешь. Было очень сложно репетировать танец на колясках. Мы репетировали 3 дня по 3 часа. Стиралась безбожно кожа с больших пальцев рук, потому что натиралась об обода колес. Пластыри не помогали. Пока мы не додумались надеть кожаные перчатки, которые в итоге завершили образы наших персонажей».
Стартующий в кинотеатрах 9 марта фильм создатели уже показали в центре реабилитации для людей с инвалидностью. В фильме задействован молодой, но звездный актерский состав: Алексей Воробьёв, Илья Глинников, Алексей Чадов.
Дмитрий Тюрин, режиссер: «В целом, конечно, это даже не кино про инвалидов. Это кино про нас с вами, которые сами себя ограничивают, ежедневно говорят: нет, я это не смогу. А почему? Вот это неправильно».
Поместив историю любви в обстоятельства, лишенные романтического флера, создатели не побоялись отпугнуть зрителей. Пример героев должен вдохновить самую широкую аудиторию. После проката в кинотеатрах «Любовь с ограничениями» покажет телеканал НТВ.
Анна Старшенбаум, актриса: «Начинаешь замечать, конечно, особенно когда покатаешься пару съемочных дней по городу, начинаешь вообще все вещи замечать, которые мы не видим».
Героиня Анны Старшенбаум сначала очаруется проходимцем, но потом раскроет его тайну. Переживать в кадре молодой, но уже опытной актрисе приходилось и не такое. Исполнять виражи — вот задача, под силу не каждой артистке.
Как передает корреспондент НТВ Сергей Сыркин, в фильме есть реплика о сильном рукопожатии, которым вынужденно обладает большинство людей, передвигающихся в инвалидном кресле.
Анна Старшенбаум: «Ручки-то я себе поднакачала, тут ничего не скажешь. Было очень сложно репетировать танец на колясках. Мы репетировали 3 дня по 3 часа. Стиралась безбожно кожа с больших пальцев рук, потому что натиралась об обода колес. Пластыри не помогали. Пока мы не додумались надеть кожаные перчатки, которые в итоге завершили образы наших персонажей».
Стартующий в кинотеатрах 9 марта фильм создатели уже показали в центре реабилитации для людей с инвалидностью. В фильме задействован молодой, но звездный актерский состав: Алексей Воробьёв, Илья Глинников, Алексей Чадов.
Дмитрий Тюрин, режиссер: «В целом, конечно, это даже не кино про инвалидов. Это кино про нас с вами, которые сами себя ограничивают, ежедневно говорят: нет, я это не смогу. А почему? Вот это неправильно».
Поместив историю любви в обстоятельства, лишенные романтического флера, создатели не побоялись отпугнуть зрителей. Пример героев должен вдохновить самую широкую аудиторию. После проката в кинотеатрах «Любовь с ограничениями» покажет телеканал НТВ.
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