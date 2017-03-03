«Могли распять или отрубить голову»: сирийцы рассказывают о зверствах ИГИЛ

Сирийцы, которым удалось спастись от боевиков ИГИЛ (запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство»), рассказывают чудовищные истории о том, как им приходилось подчиняться бесчеловечным законам, голодать и существовать без медицинской помощи.

Сегодня население лагеря Джебрин увеличилось минимум на 300 человек. Эти люди вышли с территорий, которые находились под контролем боевиков. Им очень нужна еда и гуманитарная помощь.



Сирийская армия настолько стремительно продвигается вперед, что экстремисты даже под страхом смерти не могут больше помешать переходу людей в безопасные районы. Женщины, старики и дети устремились в лагеря беженцев. Здесь они рассказывают истории, от которых кровь стынет в жилах.



Махмуд Хаж Хаммуд: «Это была настоящая тюрьма, в которой мы все старались выжить. За даже маленькую ошибку жестоко наказывали. За минимальную провинность — избиение кнутом. Женщин наказывали, если из-под покрывала были видны только глаза. Боевики ИГИЛ — настоящие садисты. Они соревновались между собой в придумывании самых жестоких казней. Могли просто отрубить голову и заставить детей играть ею в футбол. Или, если считали, что человек не проявляет достаточного религиозного рвения, то могли распять его».



У инженера Махмуда Хаж Хаммуда нет ноги. Сахарный диабет. Нужна была операция, но боевики не пустили его в больницу. Ногу из-за этого ампутировали. Тогда инженер из старой пластиковой сантехнической трубы смастерил себе протез, который с гордостью демонстрирует. Впервые за 5 лет у него появилась возможность попасть к врачам. Пока он медленно бредет к медицинской палатке, односельчане рассказывают свои истории о средневековых истязаниях.



Хасан Аль-Мухаммад: «Из-за сигареты меня бросили в глубокий колодец, я упал и потерял сознание. До вечера пытался встать на ноги. Спасибо соседям. Ночью, когда боевики ушли, они меня вытащили. Им обязан жизнью».



Мустафа Хаж Хаммуд: «Меня 100 раз избили кнутом. Мол, мужчины не должны носить арабскую одежду, а должны быть одеты на афганский манер — куртка и шаровары».



Айман Хаж Хаммуд: «Я впервые за 6 лет сбрил ненавистную мне бороду. Боевики сажали на два года в тюрьму тех, кто брился, потому что считали это грехом».



Люди в лагере Джебрин живут в бараках. Очень часто вместо стекла здесь полиэтиленовая пленка, внутри работает печка. И люди прямо во дворе стирают и сушат белье. Здесь живет мальчик, у которого никогда не было игрушек. К консервной банке из-под сардин он привязал веревку, получилась машинка. Увидев людей, он пытается спрятаться за брата. Ребенок привык, что за малейшую провинность боевики наказывают.



Медики раздают игрушки, купленные на собственные деньги чумазым сирийским детям. Самая застенчивая девочка, долго не решавшаяся взять куклу, вдруг попросила еще одну для младшей сестренки. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Ивлиева.