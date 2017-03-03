Новая 3D-модель Пальмиры позволит воссоздать картину разрушений

Российские ученые готовы снова проверить состояние древних памятников Пальмиры.
Накануне древний город во второй раз взяла сирийская армия при поддержке российской авиации. Информации о новых разрушениях объектов всемирного наследия пока нет. Сообщалось, что отступавшие боевики не успели уничтожить все древние постройки.
Пальмира впервые была захвачена террористами в мае 2015 года, прошлой весной город взяла под контроль сирийская армия. Тогда российские ученые помогли подсчитать ущерб, который нанесли террористы. Специалисты составили точную 3D-модель разрушенного древнего города, в которую сейчас готовы внести новые данные.
Пальмира впервые была захвачена террористами в мае 2015 года, прошлой весной город взяла под контроль сирийская армия. Тогда российские ученые помогли подсчитать ущерб, который нанесли террористы. Специалисты составили точную 3D-модель разрушенного древнего города, в которую сейчас готовы внести новые данные.
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