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  • 03.03, 11:20
Новая 3D-модель Пальмиры позволит воссоздать картину разрушений. армия и флот РФ, войны и вооруженные конфликты, Исламское государство, Сирия, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Новая 3D-модель Пальмиры позволит воссоздать картину разрушений

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Новая <nobr>3D-модель</nobr> Пальмиры позволит воссоздать картину разрушений

Новая 3D-модель Пальмиры позволит воссоздать картину разрушений

Новая <nobr>3D-модель</nobr> Пальмиры позволит воссоздать картину разрушений

    Российские ученые готовы снова проверить состояние древних памятников Пальмиры.

    Накануне древний город во второй раз взяла сирийская армия при поддержке российской авиации. Информации о новых разрушениях объектов всемирного наследия пока нет. Сообщалось, что отступавшие боевики не успели уничтожить все древние постройки.

    Пальмира впервые была захвачена террористами в мае 2015 года, прошлой весной город взяла под контроль сирийская армия. Тогда российские ученые помогли подсчитать ущерб, который нанесли террористы. Специалисты составили точную 3D-модель разрушенного древнего города, в которую сейчас готовы внести новые данные.

    Вчерашний штурм по освобождению Пальмиры в занял менее 24-х часов. Потерявшие контроль над территорией экстремисты были вынуждены спасаться бегством. Теперь в город могут вернуться жители, но только после того, как вся территория будет разминирована.

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