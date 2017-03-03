Под завалами тоннеля в Новой Москве нашли тело второго рабочего

На месте обрушения строящегося тоннеля на Калужском шоссе в Новой Москве обнаружено тело второго погибшего.
Жертвами обрушения тоннеля на Калужском шоссе стали двое рабочих, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в штабе по ликвидации последствий ЧП.
Источник в штабе по ликвидации последствий ЧП: «В 09:27 обнаружено тело погибшего. Таким образом, общее число погибших достигло двух человек».
По словам собеседника агентства, людей под завалами больше нет.
обрушился строящийся тоннель. Обрушение произошло при заливке бетоном, одна из опалубок не выдержала. Площадь завалов составила 40 квадратных метров. Ранее сообщалось об одном погибшем, еще трое пострадали и были госпитализированы. Погибший и пострадавшие — россияне.
По факту нарушения требований безопасности при строительстве возбуждено уголовное дело.
Источник в штабе по ликвидации последствий ЧП: «В 09:27 обнаружено тело погибшего. Таким образом, общее число погибших достигло двух человек».
По словам собеседника агентства, людей под завалами больше нет.
обрушился строящийся тоннель. Обрушение произошло при заливке бетоном, одна из опалубок не выдержала. Площадь завалов составила 40 квадратных метров. Ранее сообщалось об одном погибшем, еще трое пострадали и были госпитализированы. Погибший и пострадавшие — россияне.
По факту нарушения требований безопасности при строительстве возбуждено уголовное дело.
Комментарии