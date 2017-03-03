Пасечник
Пасечник 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 03.03, 11:20

Под завалами тоннеля в Новой Москве нашли тело второго рабочего

2 комментария
  • Фото РИА Новости, Алексей Куденко
Под завалами тоннеля в Новой Москве нашли тело второго рабочего

Под завалами тоннеля в Новой Москве нашли тело второго рабочего

Под завалами тоннеля в Новой Москве нашли тело второго рабочего
  • Фото РИА Новости, Алексей Куденко

    • На месте обрушения строящегося тоннеля на Калужском шоссе в Новой Москве обнаружено тело второго погибшего.

    Жертвами обрушения тоннеля на Калужском шоссе стали двое рабочих, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в штабе по ликвидации последствий ЧП.

    Источник в штабе по ликвидации последствий ЧП: «В 09:27 обнаружено тело погибшего. Таким образом, общее число погибших достигло двух человек».

    По словам собеседника агентства, людей под завалами больше нет.

    Напомним, накануне на Калужском шоссе в районе населенного пункта Сосенское обрушился строящийся тоннель. Обрушение произошло при заливке бетоном, одна из опалубок не выдержала. Площадь завалов составила 40 квадратных метров. Ранее сообщалось об одном погибшем, еще трое пострадали и были госпитализированы. Погибший и пострадавшие — россияне.

    По факту нарушения требований безопасности при строительстве возбуждено уголовное дело.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru