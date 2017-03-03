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  • 03.03, 11:20

В лифте московской многоэтажки нашли изрезанное тело женщины

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В лифте московской многоэтажки нашли изрезанное тело женщины

В лифте московской многоэтажки нашли изрезанное тело женщины

Тело женщины с множественными ножевыми ранениями обнаружили в лифте жилой многоэтажки на северо-западе Москвы.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах тело 47-летней женщины было найдено в грузовом лифте на Митинской улице.

Источник: На Митинской улице в жилом доме в грузовом лифте было обнаружено тело 47- летней женщины с множественными ножевыми ранениями.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили факт обнаружения тела. Подробности произошедшего не уточняются.

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