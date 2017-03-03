В лифте московской многоэтажки нашли изрезанное тело женщины

Тело женщины с множественными ножевыми ранениями обнаружили в лифте жилой многоэтажки на
северо-западе Москвы.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах тело 47-летней женщины было найдено в грузовом лифте на Митинской улице.
Источник: На Митинской улице в жилом доме в грузовом лифте было обнаружено тело 47- летней женщины с множественными ножевыми ранениями.
В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили факт обнаружения тела. Подробности произошедшего не уточняются.
Источник: На Митинской улице в жилом доме в грузовом лифте было обнаружено тело 47- летней женщины с множественными ножевыми ранениями.
В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили факт обнаружения тела. Подробности произошедшего не уточняются.
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