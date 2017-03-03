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  • 03.03, 09:48

Розы, стихи и предсказания: на ВДНХ 8 Марта женщин будут поздравлять роботы

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Розы, стихи и предсказания: на ВДНХ 8 Марта женщин будут поздравлять роботы

Розы, стихи и предсказания: на ВДНХ 8 Марта женщин будут поздравлять роботы

Розы, стихи и предсказания: на ВДНХ 8 Марта женщин будут поздравлять роботы
  • Фото: robostation.moscow /vk.com

    • В Международный женский день дам, которые придут на ВДНХ, будет ждать приятный сюрприз. С 8 Марта их поздравят роботы Бакстер, Теспиан и Борис, а электронный шарманщик по имени Деревяка предскажет будущее.

    Как сообщается на сайте столичной мэрии со ссылкой на пресс-службу ВДНХ, на «Робостанции» роботы-андроиды 8 Марта будут развлекать посетителей целый день. Бакстер раздаст женщинам 1000 живых роз, Теспиан прочтет стихи, а робот на колесах по имени Борис приготовил для каждой представительницы прекрасного пола комплимент.

    Борис — самый интеллектуальный робот, он умеет распознавать лица и запоминать тех, с кем уже общаться. К 8 Марта он научился произносить поздравления, причем его выступления — сплошные импровизации, комплименты не будут повторяться.

    Андроид Теспиан, который похож на человека, научился читать стихи. При этом в качестве комплимента он может внезапно выпалить: такую красотку я вижу в первый раз. Все, кто хочет узнать свое будущее, могут обратиться за предсказаниями к маленькому роботу-шарманщику по имени Деревяка, который умеет гадать по руке.

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