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  • 03.03, 09:48
В Лондоне появились клумбы светящихся желтых нарциссов. Великобритания, Лондон, благотворительность, медицина, цветы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Лондоне появились клумбы светящихся желтых нарциссов

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В Лондоне появились клумбы светящихся желтых нарциссов

В Лондоне появились клумбы светящихся желтых нарциссов

В Лондоне появились клумбы светящихся желтых нарциссов

    В британской столице перед собором Святого Павла высадили тысячи желтых нарциссов.

    Модно подумать, что эта акция связана с современным искусством, но на самом деле она носит благотворительный характер. Организаторы собирают помощь для медсестер, которые работают с неизлечимыми больными. Как только на улице темнеет, нарциссы подсвечивают.

    Джейн Коллинз, руководитель центра Марии Кюри: «Эта инсталляция как символ наших медсестер, которые работают по всей Великобритании. Большинство из них приходят к больным домой вечером и остаются до утра, заботятся о пациентах и поддерживают их семьи».

    Во всей Великобритании работают 2100 медсестер, которые ухаживают за неизлечимыми больными. Их поддерживает благотворительный центр Марии Кюри. Знаменитая ученая и вдохновила художников на создание «Сада света».

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