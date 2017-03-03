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  • 03.03, 08:18

Парковка на всех улицах Москвы 8 Марта будет бесплатной

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Парковка на всех улицах Москвы 8 Марта будет бесплатной

Парковка на всех улицах Москвы 8 Марта будет бесплатной

В Международный женский день автомобилистам не придется платить за парковку машин в российской столице.

Как сообщается на официальном сайте московского правительства, 8 Марта бесплатно оставить авто можно будет на любой улице, которая входит в состав парковочного пространства, но огороженные плоскостные парковки со шлагбаумами останутся платными.

Как объяснил заместитель мэра, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов, в праздничные дни интенсивность движения транспорта в городе снижается, поэтому возможность оставить машину бесплатно ситуацию не ухудшит.

В российской столице плату за парковку начали вводить в ноябре 2013 года. Зона платного паркинга постепенно расширяется, при этом повышаются цены за стоянку машин и эвакуацию железных коней, поставленных с нарушениями.
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