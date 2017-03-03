Пятнистый рейс: в приморской столице приземлился леопардовый Boeing 777

В аэропорту Владивостока приземлился необычный самолет. Носовую часть Boeing 777, который принадлежит авиакомпании «Россия», украшает нарисованная морда дальневосточного леопарда.

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Пассажиры, которые любят наблюдать за самолетами, глядя в окна зала ожидания, сегодня рисковали опоздать на посадку, засмотревшись на лайнер с совершенно уникальной раскраской. На носовой части Boeing 777 изображен портрет краснокнижного дальневосточного леопарда. Борт, который тут же окрестили «леолетом», прибыл в приморскую столицу из Москвы. Путешественники провели в воздухе 9 часов, но усталость с лихвой компенсировали яркие впечатления.



Анна Грекова, пассажирка: «Фотосессия у нас была целая. Замечательный вообще самолет. И пилоты отличные. Молодцы просто».



Евгения Райко, пассажирка: «Когда из Питера летели и приземлились, он единственный стоял такой красивый. Даже кружечку подарили».



Жителям Приморья, летевшим домой из командировки или отпуска, не пришлось объяснять, кто изображен на воздушном судне и сувенирах. Большинство пятнистых хищников обитает именно в их родном регионе. Вопросы были у иногородних и иностранцев, мол, что за зверь такой и что он забыл в облаках. Любопытство удовлетворяли проинструктированные стюардессы. Уже скоро, как уверяют представители российской авиакомпании, получить исчерпывающие сведения может любой пассажир.



Сергей Стариков, официальный представитель авиакомпании «Россия»: «На борту на данный момент каких-то объявлений нет, но мы планируем сделать какие-то листовки с информацией о том, какие это животные, что они исчезают и почему этот самолет стал именно „леолетом“».



Идею с пятнистым рейсом оценили и сотрудники национального парка «Земля леопарда». Говорят, чтобы привлечь внимание к проблемам сохранения этих диких кошек, все средства хороши, особенно творческие. Благодаря стараниям экологов и мерам государственной поддержки, численность дальневосточных леопардов за последние полтора десятка лет заметно выросла. С 30 особей в начале нулевых количество хищников увеличилось до целой сотни. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Анцигина.