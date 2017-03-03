Два человека погибли при пожаре в новосибирской высотке

В Новосибирске этой ночью тушили пожар в многоквартирном жилом доме. ЧП произошло в микрорайоне Горский.
Пожар произошел в квартире на четвертом этаже здания переменной этажности (17 и 13 этажей). При тушении спасатели нашли на лестничной площадке четвертого этажа тела мужчины и женщины. Еще одна девушка была госпитализирована с отравлением продуктами горения.
С верхних этажей с помощью автолестниц эвакуировали 52 человека.
В ГУ МЧС по региону отметили, что из-за позднего сообщения о пожаре огонь распространился на общей площади около 70 кв. метров. По предварительной версии, причиной пожара стало замыкание электропроводки, передает ТАСС.
С верхних этажей с помощью автолестниц эвакуировали 52 человека.
В ГУ МЧС по региону отметили, что из-за позднего сообщения о пожаре огонь распространился на общей площади около 70 кв. метров. По предварительной версии, причиной пожара стало замыкание электропроводки, передает ТАСС.
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