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  • 03.03, 08:18
Два человека погибли при пожаре в новосибирской высотке. Новосибирск, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Два человека погибли при пожаре в новосибирской высотке

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Два человека погибли при пожаре в новосибирской высотке

Два человека погибли при пожаре в новосибирской высотке

Два человека погибли при пожаре в новосибирской высотке
  • Фото: incident_nsk /vk.com

    • В Новосибирске этой ночью тушили пожар в многоквартирном жилом доме. ЧП произошло в микрорайоне Горский.

    Пожар произошел в квартире на четвертом этаже здания переменной этажности (17 и 13 этажей). При тушении спасатели нашли на лестничной площадке четвертого этажа тела мужчины и женщины. Еще одна девушка была госпитализирована с отравлением продуктами горения.

    С верхних этажей с помощью автолестниц эвакуировали 52 человека.

    В ГУ МЧС по региону отметили, что из-за позднего сообщения о пожаре огонь распространился на общей площади около 70 кв. метров. По предварительной версии, причиной пожара стало замыкание электропроводки, передает ТАСС.

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