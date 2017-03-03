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  • 03.03, 08:18
Российские и белорусские десантники выполнили сложную боевую операцию. армия и флот РФ, учения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Российские и белорусские десантники выполнили сложную боевую операцию

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Российские и белорусские десантники выполнили сложную боевую операцию

Российские и белорусские десантники выполнили сложную боевую операцию

Российские и белорусские десантники выполнили сложную боевую операцию

    Масштабные совместные учения российской и белорусской армий проходят под Псковом.

    Десантники двух стран получили задание захватить и удержать аэродром условного противника для посадки основной группы. Одновременно необходимо уничтожить пункты управления вражеской авиацией.

    Военнослужащие двух стран отрабатывают взаимодействие при выполнении сложной боевой операции, в которой, помимо крылатой пехоты, задействована бронетехника. С воздуха ударную группу прикрывают вертолеты Ка-52.

    Также участники маневров совершили марш-бросок на 80 километров, во время которого необходимо было выявить, блокировать и уничтожить передовые разведывательные отряды условного противника.

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