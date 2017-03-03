Российские и белорусские десантники выполнили сложную боевую операцию

Масштабные совместные учения российской и белорусской армий проходят под Псковом.

Десантники двух стран получили задание захватить и удержать аэродром условного противника для посадки основной группы. Одновременно необходимо уничтожить пункты управления вражеской авиацией.



Военнослужащие двух стран отрабатывают взаимодействие при выполнении сложной боевой операции, в которой, помимо крылатой пехоты, задействована бронетехника. С воздуха ударную группу прикрывают вертолеты Ка-52.



Также участники маневров совершили марш-бросок на 80 километров, во время которого необходимо было выявить, блокировать и уничтожить передовые разведывательные отряды условного противника.