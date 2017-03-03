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  • 03.03, 06:46
Молдавский президент хочет назначить послом в Москве своего советника. Молдавия, дипломатия, назначения и отставки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Молдавский президент хочет назначить послом в Москве своего советника

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  • Фото РИА Новости, Владимир Вяткин
Молдавский президент хочет назначить послом в Москве своего советника

Молдавский президент хочет назначить послом в Москве своего советника

Молдавский президент хочет назначить послом в Москве своего советника
  • Фото РИА Новости, Владимир Вяткин

    • Советник молдавского лидера по внешней политике Андрей Негуца может быть назначен послом в Москве.

    Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что теперь страну в российской столице будет представлять его человек. На должность посла он предложил своего советника по вопросам внешней политики Андрея Негуцу.

    Накануне молдавское правительство без объяснения причин отозвало из Москвы Дмитрия Брагиша, который возглавлял консульство с осени 2015 года. Ранее дипломата обвиняли в том, что он незаконно сдавал в аренду посольские помещения и распродавал служебные машины.

    Сейчас в Молдавии идет масштабное обновление дипломатического корпуса. Уже известно о смене послов в 9 странах и постоянного представителя при ООН.

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