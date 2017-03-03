Спасатели предупредили москвичей о густом тумане

Этим утром видимость на дорогах Москвы может упасть до 200 метров. В МЧС предупредили, что в столице ожидается сильный туман.

43 Москва

погода

туман

Спасатели напоминают о росте аварийных ситуаций. Водителям рекомендуют снизить скорость движения, увеличить дистанцию и обязательно включить противотуманные фары.



Пешеходам советуют прикрепить к одежде светоотражающие элементы и строго соблюдать правила дорожного движения, особенно на переходах, даже если они оснащены светофорами. Об изменениях в работе московских аэропортов пока не сообщается.



Ненастье в Москву принес циклон. С ним в мегаполис пришли и осадки, которые продлятся до середины следующей недели.