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  • 03.03, 06:46
Спасатели предупредили москвичей о густом тумане. Москва, погода, туман. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Спасатели предупредили москвичей о густом тумане

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Спасатели предупредили москвичей о густом тумане

Спасатели предупредили москвичей о густом тумане

Спасатели предупредили москвичей о густом тумане

    Этим утром видимость на дорогах Москвы может упасть до 200 метров. В МЧС предупредили, что в столице ожидается сильный туман.

    Спасатели напоминают о росте аварийных ситуаций. Водителям рекомендуют снизить скорость движения, увеличить дистанцию и обязательно включить противотуманные фары.

    Пешеходам советуют прикрепить к одежде светоотражающие элементы и строго соблюдать правила дорожного движения, особенно на переходах, даже если они оснащены светофорами. Об изменениях в работе московских аэропортов пока не сообщается.

    Ненастье в Москву принес циклон. С ним в мегаполис пришли и осадки, которые продлятся до середины следующей недели.

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