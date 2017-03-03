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  • 03.03, 08:17
Украина погрузилась в траур по погибшим рабочим шахты «Степная». Украина, аварии на шахтах, траур. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Украина погрузилась в траур по погибшим рабочим шахты «Степная»

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Украина погрузилась в траур по погибшим рабочим шахты «Степная»

Украина погрузилась в траур по погибшим рабочим шахты «Степная»

    На Украине сегодня день траура по погибшим накануне горнякам. На шахте «Степная» во Львовской области взорвался метан. В забое в этот момент находились больше 170 человек. Погибли 8 рабочих, 19 госпитализированы. Возбуждено уголовное дело.

    Специалисты выясняют, почему вовремя не сработала система предупреждения об опасной концентрации вредных веществ и люди не были эвакуированы. На место трагедии ночью прибыл премьер Гройсман.

    Владимир Гройсман, председатель Правительства Украины: «Нужно не только разобраться, что здесь произошло, надо проверить и другие шахты, что там происходит с безопасностью как индивидуальной, так и коллективной. Это приоритет номер один. Поэтому мы приняли решение создать государственную комиссию на уровне кабинета министров».

    Гройсман признал нехватку средств защиты шахтеров и заявил, что государство выделит на их закупку 200 миллионов гривен.

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