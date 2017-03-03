Украина погрузилась в траур по погибшим рабочим шахты «Степная»

На Украине сегодня день траура по погибшим накануне горнякам. На шахте «Степная» во Львовской области взорвался метан. В забое в этот момент находились больше 170 человек. Погибли 8 рабочих, 19 госпитализированы. Возбуждено уголовное дело.
Специалисты выясняют, почему вовремя не сработала система предупреждения об опасной концентрации вредных веществ и люди не были эвакуированы. На место трагедии ночью прибыл премьер Гройсман.
Владимир Гройсман, председатель Правительства Украины: «Нужно не только разобраться, что здесь произошло, надо проверить и другие шахты, что там происходит с безопасностью как индивидуальной, так и коллективной. Это приоритет номер один. Поэтому мы приняли решение создать государственную комиссию на уровне кабинета министров».
Гройсман признал нехватку средств защиты шахтеров и заявил, что государство выделит на их закупку 200 миллионов гривен.
Владимир Гройсман, председатель Правительства Украины: «Нужно не только разобраться, что здесь произошло, надо проверить и другие шахты, что там происходит с безопасностью как индивидуальной, так и коллективной. Это приоритет номер один. Поэтому мы приняли решение создать государственную комиссию на уровне кабинета министров».
Гройсман признал нехватку средств защиты шахтеров и заявил, что государство выделит на их закупку 200 миллионов гривен.
Комментарии