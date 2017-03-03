СМИ уличили Пенса в использовании личной почты для служебной переписки

Вице-президент США Майк Пенс в бытность губернатором Индианы использовал частную электронную почту для деловых контактов, в 2016 году она была взломана.
Хакеры взломали аккаунт Пенса на сайте компании AOL, с него политик обсуждал, например, вопросы безопасности, включая меры по предотвращению терактов в штате и меры безопасности губернаторской резиденции. Взломщики разослали от имени Пенса сообщение, что его ограбили на Филиппинах.
После этого Пенс завел себе другую учетную запись. Отмечается, что он мог пострадать не от целенаправленной атаки, а из-за широкой схемы мошенничества, передает РИА Новости.
В офисе вице-президента заявили, что Пенс не нарушал законов штата.
Отметим, что в ходе предвыборной кампании Пенс и Трамп критиковали Хиллари Клинтон за использование частных серверов для рабочей переписки в бытность ее госсекретарем США.
После этого Пенс завел себе другую учетную запись. Отмечается, что он мог пострадать не от целенаправленной атаки, а из-за широкой схемы мошенничества, передает РИА Новости.
В офисе вице-президента заявили, что Пенс не нарушал законов штата.
Отметим, что в ходе предвыборной кампании Пенс и Трамп критиковали Хиллари Клинтон за использование частных серверов для рабочей переписки в бытность ее госсекретарем США.
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