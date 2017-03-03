В НАТО рассказали о четырех инцидентах с самолетами РФ за день

Четыре инцидента с опасным сближением самолетов НАТО и ВС РФ произошло за один день 10 февраля, сообщил командующий ВВС США в Европе генерал Тод Уолтерс.
По его словам, в трех случаях речь идет о российских истребителях Су-24, еще один инцидент произошел с участием противолодочного самолета Ил-38, передает РИА Новости.
Генерал рассказал, что американская сторона пыталась получить информацию о происшествиях у российской. Уолтерс предположил, что опасные сближения могут быть вызваны как ошибками пилотирования, так и специальной линией поведения российских летчиков.
Он также отметил, что после 10 февраля новых инцидентов такого рода зафиксировано не было, а их общее число в последние полгода заметно снизилось.
Генерал рассказал, что американская сторона пыталась получить информацию о происшествиях у российской. Уолтерс предположил, что опасные сближения могут быть вызваны как ошибками пилотирования, так и специальной линией поведения российских летчиков.
Он также отметил, что после 10 февраля новых инцидентов такого рода зафиксировано не было, а их общее число в последние полгода заметно снизилось.
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