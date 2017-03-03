Адвокат
Адвокат 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 03.03, 05:15

В НАТО рассказали о четырех инцидентах с самолетами РФ за день

1 комментарий

В НАТО рассказали о четырех инцидентах с самолетами РФ за день

В НАТО рассказали о четырех инцидентах с самолетами РФ за день

Четыре инцидента с опасным сближением самолетов НАТО и ВС РФ произошло за один день 10 февраля, сообщил командующий ВВС США в Европе генерал Тод Уолтерс.

По его словам, в трех случаях речь идет о российских истребителях Су-24, еще один инцидент произошел с участием противолодочного самолета Ил-38, передает РИА Новости.

Генерал рассказал, что американская сторона пыталась получить информацию о происшествиях у российской. Уолтерс предположил, что опасные сближения могут быть вызваны как ошибками пилотирования, так и специальной линией поведения российских летчиков.

Он также отметил, что после 10 февраля новых инцидентов такого рода зафиксировано не было, а их общее число в последние полгода заметно снизилось.

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru