СМИ: задержанный глава фискальной службы Украины госпитализирован

Задержанный в четверг вечером глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров от следователей попал в реанимационное отделение.
Насирова вывезли из клиники «Феофания» на носилках. По предварительным данным, чиновника перевезли в реанимационный корпус. У Насирова произошел инфаркт миокарда, пишет «Украинская правда».
Ранее в Национальном антикоррупционном бюро Украины подтвердили, что сотрудники службы вместе с представителями Специальной антикоррупционной прокуратуры задержали главу Государственной фискальной службы во время проведения обыска на территории «Феофании». Расследование связано с «газовым делом» беглого депутата Рады Александра Онищенко.
Насирова подозревают в реструктуризации налоговых долгов фирм Онищенко, которые работали в газовой сфере на Украине.
НАБУ вручила підозру!Опубликовано Андрій Журжій 2 марта 2017 г.
Ранее в Национальном антикоррупционном бюро Украины подтвердили, что сотрудники службы вместе с представителями Специальной антикоррупционной прокуратуры задержали главу Государственной фискальной службы во время проведения обыска на территории «Феофании». Расследование связано с «газовым делом» беглого депутата Рады Александра Онищенко.
Насирова подозревают в реструктуризации налоговых долгов фирм Онищенко, которые работали в газовой сфере на Украине.
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