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  • 03.03, 03:44

СМИ: задержанный глава фискальной службы Украины госпитализирован

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СМИ: задержанный глава фискальной службы Украины госпитализирован

СМИ: задержанный глава фискальной службы Украины госпитализирован

СМИ: задержанный глава фискальной службы Украины госпитализирован
  • Фото: Олег Новиков /facebook.com

    • Задержанный в четверг вечером глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров от следователей попал в реанимационное отделение.

    Насирова вывезли из клиники «Феофания» на носилках. По предварительным данным, чиновника перевезли в реанимационный корпус. У Насирова произошел инфаркт миокарда, пишет «Украинская правда».

    НАБУ вручила підозру!

    Опубликовано Андрій Журжій 2 марта 2017 г.

    Ранее в Национальном антикоррупционном бюро Украины подтвердили, что сотрудники службы вместе с представителями Специальной антикоррупционной прокуратуры задержали главу Государственной фискальной службы во время проведения обыска на территории «Феофании». Расследование связано с «газовым делом» беглого депутата Рады Александра Онищенко.

    Насирова подозревают в реструктуризации налоговых долгов фирм Онищенко, которые работали в газовой сфере на Украине.

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