В Киеве задержан глава Государственной фискальной службы Украины

Руководитель Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров задержан в четверг вечером делу депутата Верховной рады Александра Онищенко.
Задержали Насирова в клинике «Феофания», с ним проводятся следственные действия. Главе ГФС вменяют в вину реструктуризацию налоговых долгов фирм депутата Онищенко, пишет «Украинская правда».
Александр Онищенко подозревается в организации незаконной схемы хищения госсредств. По данным Генпрокуратуры, с 2013 по 2016 год сотрудники ряда предприятий, в том числе компании «Укргаздобыча», при содействии Онищенко продавали газ внутренней добычи по заниженной цене. В результате государству был нанесен ущерб в размере 3 млрд гривен (около $120 млн по текущему курсу), отмечает ТАСС.
Депутат сбежал из Украины прежде, чем Рада дала согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест. Онищенко объявлен в международный розыск. В конце 2016 года стало известно, что он передал американским спецслужбам компромат на Петра Порошенко.
Сейчас в Феофании НАБУ задерживает Насирова. Ему вменяют реструктуризацию для ОнищенкоОпубликовано Сергій Лещенко 2 марта 2017 г.
Александр Онищенко подозревается в организации незаконной схемы хищения госсредств. По данным Генпрокуратуры, с 2013 по 2016 год сотрудники ряда предприятий, в том числе компании «Укргаздобыча», при содействии Онищенко продавали газ внутренней добычи по заниженной цене. В результате государству был нанесен ущерб в размере 3 млрд гривен (около $120 млн по текущему курсу), отмечает ТАСС.
Депутат сбежал из Украины прежде, чем Рада дала согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест. Онищенко объявлен в международный розыск. В конце 2016 года стало известно, что он передал американским спецслужбам компромат на Петра Порошенко.
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