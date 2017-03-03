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  • 03.03, 03:44

В Киеве задержан глава Государственной фискальной службы Украины

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В Киеве задержан глава Государственной фискальной службы Украины

В Киеве задержан глава Государственной фискальной службы Украины

В Киеве задержан глава Государственной фискальной службы Украины
  • Фото: Андрій Журжій /facebook.com

    • Руководитель Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров задержан в четверг вечером делу депутата Верховной рады Александра Онищенко.

    Задержали Насирова в клинике «Феофания», с ним проводятся следственные действия. Главе ГФС вменяют в вину реструктуризацию налоговых долгов фирм депутата Онищенко, пишет «Украинская правда».

    Сейчас в Феофании НАБУ задерживает Насирова. Ему вменяют реструктуризацию для Онищенко

    Опубликовано Сергій Лещенко 2 марта 2017 г.

    Александр Онищенко подозревается в организации незаконной схемы хищения госсредств. По данным Генпрокуратуры, с 2013 по 2016 год сотрудники ряда предприятий, в том числе компании «Укргаздобыча», при содействии Онищенко продавали газ внутренней добычи по заниженной цене. В результате государству был нанесен ущерб в размере 3 млрд гривен (около $120 млн по текущему курсу), отмечает ТАСС.

    Депутат сбежал из Украины прежде, чем Рада дала согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест. Онищенко объявлен в международный розыск. В конце 2016 года стало известно, что он передал американским спецслужбам компромат на Петра Порошенко.

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