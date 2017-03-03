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  • 03.03, 00:42

Глава Минюста США рассказал о контактах с послом РФ

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  • Фото Reuters © 2017, Alex Brandon
Глава Минюста США рассказал о контактах с послом РФ

Глава Минюста США рассказал о контактах с послом РФ

Глава Минюста США рассказал о контактах с послом РФ
  • Фото Reuters © 2017, Alex Brandon

    • Глава Минюста США Джефф Сешнс заявил, что в период избирательной кампании Трампа не встречался с другими представителями РФ, кроме посла Кисляка.

    По словам Сешнса, с российским послом он обсуждал проблему терроризма и ситуацию на Украине. Министр добавил, что инициатором встречи был Кисляк, передает РИА Новости.

    Джефф Сешнс    , глава Минюста США: «Мы немного говорили о терроризме, как я помню, а потом внезапно возникла Украина, потому что накануне у меня в офисе был украинский посол».


    Сешнс подчеркнул, что не встречался с представителями России в рамках избирательной кампании Дональда Трампа. Он также заявил, что в ближайшее время разъяснит сенату свои слова по поводу контактов с российской стороной.

    Также глава Минюста заявил, что берет самоотвод от расследования дел, связанных с избирательной кампанией президента США Дональда Трампа. Сам президент ранее заверил, что не знал о контактах Сешнса с россиянами, но полностью поддерживает его.

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