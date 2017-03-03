Глава Минюста США рассказал о контактах с послом РФ

Глава Минюста США Джефф Сешнс заявил, что в период избирательной кампании Трампа не встречался с другими представителями РФ, кроме посла Кисляка.
По словам Сешнса, с российским послом он обсуждал проблему терроризма и ситуацию на Украине. Министр добавил, что инициатором встречи был Кисляк, передает РИА Новости.
Джефф Сешнс, глава Минюста США: «Мы немного говорили о терроризме, как я помню, а потом внезапно возникла Украина, потому что накануне у меня в офисе был украинский посол».
Сешнс подчеркнул, что не встречался с представителями России в рамках избирательной кампании Дональда Трампа. Он также заявил, что в ближайшее время разъяснит сенату свои слова по поводу контактов с российской стороной.
Также глава Минюста заявил, что берет самоотвод от расследования дел, связанных с избирательной кампанией президента США Дональда Трампа. Сам президент ранее заверил, что не знал о контактах Сешнса с россиянами, но полностью поддерживает его.
Джефф Сешнс, глава Минюста США: «Мы немного говорили о терроризме, как я помню, а потом внезапно возникла Украина, потому что накануне у меня в офисе был украинский посол».
Sessions: «I never had meetings with Russian operatives or Russian intermediaries about the Trump campaign» https://t.co/LCUYkI3Ovx— NBC News (@NBCNews) 2 марта 2017 г.
Сешнс подчеркнул, что не встречался с представителями России в рамках избирательной кампании Дональда Трампа. Он также заявил, что в ближайшее время разъяснит сенату свои слова по поводу контактов с российской стороной.
Также глава Минюста заявил, что берет самоотвод от расследования дел, связанных с избирательной кампанией президента США Дональда Трампа. Сам президент ранее заверил, что не знал о контактах Сешнса с россиянами, но полностью поддерживает его.
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