По факту ДТП с жертвами в Башкирии завели уголовное дело

Два человека погибли, 11 пострадали в столкновении микроавтобуса с грузовиком в Башкирии.
ДТП произошло накануне вечером на автодороге Самара — Уфа — Челябинск. Столкнулись микроавтобус Peugeot и грузовик Scania.
В микроавтобусе находились 15 человек. Двое из них скончались на месте, еще 11 госпитализировали. Водитель и еще один пассажир не пострадали, сообщает ТАСС
Полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель двух и более человек. Обстоятельства трагедии устанавливаются.
В микроавтобусе находились 15 человек. Двое из них скончались на месте, еще 11 госпитализировали. Водитель и еще один пассажир не пострадали, сообщает ТАСС
Полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель двух и более человек. Обстоятельства трагедии устанавливаются.
Комментарии