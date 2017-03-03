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  • 03.03, 02:13
По факту ДТП с жертвами в Башкирии завели уголовное дело. Башкирия, ДТП. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

По факту ДТП с жертвами в Башкирии завели уголовное дело

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По факту ДТП с жертвами в Башкирии завели уголовное дело

По факту ДТП с жертвами в Башкирии завели уголовное дело

По факту ДТП с жертвами в Башкирии завели уголовное дело
  • Фото: rostovdrive.ru

    • Два человека погибли, 11 пострадали в столкновении микроавтобуса с грузовиком в Башкирии.

    ДТП произошло накануне вечером на автодороге Самара — Уфа — Челябинск. Столкнулись микроавтобус Peugeot и грузовик Scania.

    В микроавтобусе находились 15 человек. Двое из них скончались на месте, еще 11 госпитализировали. Водитель и еще один пассажир не пострадали, сообщает ТАСС

    Полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель двух и более человек. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

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