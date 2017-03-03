Группа «Ю-Питер» прекратила свое существование

Соответствующее заявление появилось на страницах коллектива в соцсетях. В нем отмечается, что за 15 лет «Ю-Питер» выпустил 5 альбомов, а сейчас Бутусов приступает к новому проекту, посвященному 35-летию Nautilus Pompilius.«Ю-Питер» был основан в 2001 году лидером Nautilus Pompilius Вячеславом Бутусовым и сооснователем «Кино» Юрием Каспаряном.