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  • 03.03, 02:13

Группа «Ю-Питер» прекратила свое существование

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  • Фото РИА Новости, Григорий Сысоев
Группа <nobr>«Ю-Питер</nobr>» прекратила свое существование

Группа «Ю-Питер» прекратила свое существование

Группа <nobr>«Ю-Питер</nobr>» прекратила свое существование
  • Фото РИА Новости, Григорий Сысоев

    • Вячеслав Бутусов объявил о том, что группы «Ю-Питер» больше не существует.

    Соответствующее заявление появилось на страницах коллектива в соцсетях. В нем отмечается, что за 15 лет «Ю-Питер» выпустил 5 альбомов, а сейчас Бутусов приступает к новому проекту, посвященному 35-летию Nautilus Pompilius.

    «Ю-Питер» был основан в 2001 году лидером Nautilus Pompilius Вячеславом Бутусовым и сооснователем «Кино» Юрием Каспаряном.

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