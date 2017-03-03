Группа «Ю-Питер» прекратила свое существование

Вячеслав Бутусов объявил о том, что группы
«Ю-Питер» больше не существует.
Соответствующее заявление появилось на страницах коллектива в соцсетях. В нем отмечается, что за 15 лет «Ю-Питер» выпустил 5 альбомов, а сейчас Бутусов приступает к новому проекту, посвященному 35-летию Nautilus Pompilius.
«Ю-Питер» был основан в 2001 году лидером Nautilus Pompilius Вячеславом Бутусовым и сооснователем «Кино» Юрием Каспаряном.
«Ю-Питер» был основан в 2001 году лидером Nautilus Pompilius Вячеславом Бутусовым и сооснователем «Кино» Юрием Каспаряном.
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