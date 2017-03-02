В подозрительной машине в Брюсселе взрывного устройства не обнаружили

Правоохранители раскрыли подробности задержания подозрительного автомобиля в Брюсселе.
Как рассказали в прокуратуре Брюсселя, в машине были обнаружены два газовых баллона, один пустой, второй наполненный газом, они не были соединены между собой и не содержали никакого зажигательного устройства. Два хлопка, раздавшиеся вскоре после перехвата автомобиля, были звуками подрыва пластиковых зарядов, с помощью которых полицейские саперы вскрыли машину.
Полиция уже полностью сняла оцепление в квартале Халлепорт коммуны Сен-Жиль и открыла движение по всем перекрытым улицам, сообщает ТАСС.
В четверг вечером в Брюсселе был задержан легковой автомобиль, проскочивший с превышением скорости несколько светофоров на красный свет. Оказалось, что у машины были фальшивые номера. Водитель отказался открыть багажник, полиции пришлось применить силу. В багажнике машины обнаружили два газовых баллона, после чего патруль вызвал подкрепления и саперов.
Scenes in #Brussels today. Police bomb disposal unit conducted controlled explosion of van found carrying gas bottles. #news pic.twitter.com/rYgAntHxce— Tesa Arcilla (@TesaArcilla) 2 марта 2017 г.
Полиция уже полностью сняла оцепление в квартале Халлепорт коммуны Сен-Жиль и открыла движение по всем перекрытым улицам, сообщает ТАСС.
В четверг вечером в Брюсселе был задержан легковой автомобиль, проскочивший с превышением скорости несколько светофоров на красный свет. Оказалось, что у машины были фальшивые номера. Водитель отказался открыть багажник, полиции пришлось применить силу. В багажнике машины обнаружили два газовых баллона, после чего патруль вызвал подкрепления и саперов.
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