Ирландский пенсионер запустил онлайн-трансляцию из могилы

Общественный активист Джон Эдвардс из Ирландии решил запустить
онлайн-трансляцию из могилы с целью предотвращения самоубийств, сообщают западные СМИ.
Отмечается, что мужчина оборудовал себе просторный гроб с вентиляцией и Wi-Fi. Его поместили в могилу и засыпали землей. В ходе прямой видеотрансляции в YouTube Эдвардс намерен общаться с наркоманами и потенциальными самоубийцами.
Джон Эдвардс: «Я хочу говорить с ними из могилы, пока они сами не угодили в нее. Я хочу показать им, что надежда есть».
Могила выкопана в саду церкви Уиллоуфельд в Белфасте. Эдвардс намерен провести в ней три дня.
Джон Эдвардс: «Я хочу говорить с ними из могилы, пока они сами не угодили в нее. Я хочу показать им, что надежда есть».
Могила выкопана в саду церкви Уиллоуфельд в Белфасте. Эдвардс намерен провести в ней три дня.
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