Ирландский пенсионер запустил онлайн-трансляцию из могилы

Общественный активист Джон Эдвардс из Ирландии решил запустить онлайн-трансляцию из могилы с целью предотвращения самоубийств, сообщают западные СМИ.

Отмечается, что мужчина оборудовал себе просторный гроб с вентиляцией и Wi-Fi. Его поместили в могилу и засыпали землей. В ходе прямой видеотрансляции в YouTube Эдвардс намерен общаться с наркоманами и потенциальными самоубийцами.



Джон Эдвардс: «Я хочу говорить с ними из могилы, пока они сами не угодили в нее. Я хочу показать им, что надежда есть».







Могила выкопана в саду церкви Уиллоуфельд в Белфасте. Эдвардс намерен провести в ней три дня.