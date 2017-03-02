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  • 02.03, 23:12

Ирландский пенсионер запустил онлайн-трансляцию из могилы

2 комментария
Ирландский пенсионер запустил <nobr>онлайн-трансляцию</nobr> из могилы

Ирландский пенсионер запустил онлайн-трансляцию из могилы

Ирландский пенсионер запустил <nobr>онлайн-трансляцию</nobr> из могилы
  • Фото: @louiseinNI /twitter.com

    • Общественный активист Джон Эдвардс из Ирландии решил запустить онлайн-трансляцию из могилы с целью предотвращения самоубийств, сообщают западные СМИ.

    Отмечается, что мужчина оборудовал себе просторный гроб с вентиляцией и Wi-Fi. Его поместили в могилу и засыпали землей. В ходе прямой видеотрансляции в YouTube Эдвардс намерен общаться с наркоманами и потенциальными самоубийцами.

    Джон Эдвардс: «Я хочу говорить с ними из могилы, пока они сами не угодили в нее. Я хочу показать им, что надежда есть».



    Могила выкопана в саду церкви Уиллоуфельд в Белфасте. Эдвардс намерен провести в ней три дня.

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