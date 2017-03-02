В Брюсселе оцепили квартал из-за подозрительной машины с газовыми баллонами

Автомобиль проехал на красный свет несколько светофоров с превышением скорости. Полицейские остановили нарушители и обнаружили в машине необычный груз.
В автомобиле нашли газовые баллоны. В прокуратуре Брюсселя уточнили, что машина, в которой их обнаружили, находится на учете в полиции, а водитель оказался известен правоохранительным службам. Но в ведомстве подчеркнули, что делать догадки о преступных намерениях водителя пока рано.
Между тем полиция оцепила квартал в коммуне Сен-Жиль, где остановили автомобиль. В районе Халлепорта — единственного сохранившегося фрагмента второй городской стены Брюсселя, перекрыто движение. Пассажиров ближайшей станции метро эвакуировали, а станцию закрыли, передает ТАСС.
По данным местных СМИ, после 18:00 (около 20:00 по Москве) в районе происшествия раздался звук взрыва. Но официального подтверждения пока не поступало.
По словам бургомистра коммуны Шарля Пике, водитель оказался радикально настроенным. Он отказался открывать багажник по требованию полиции. Но пока трудно определить степень опасности, связанной с газовыми баллонами в его машине. Стражи порядка установили периметр безопасности, на место вызвали армейских саперов. Водителя, как сообщили в прокуратуре, задержали и допросили, передает РИА Новости.
Прокуратура: «Ведется расследование, чтобы определить предназначение газовых баллонов и возможные мотивы водителя. Пока слишком рано подтверждать, что водитель якобы имел преступные намерения».
Между тем полиция оцепила квартал в коммуне Сен-Жиль, где остановили автомобиль. В районе Халлепорта — единственного сохранившегося фрагмента второй городской стены Брюсселя, перекрыто движение. Пассажиров ближайшей станции метро эвакуировали, а станцию закрыли, передает ТАСС.
По данным местных СМИ, после 18:00 (около 20:00 по Москве) в районе происшествия раздался звук взрыва. Но официального подтверждения пока не поступало.
По словам бургомистра коммуны Шарля Пике, водитель оказался радикально настроенным. Он отказался открывать багажник по требованию полиции. Но пока трудно определить степень опасности, связанной с газовыми баллонами в его машине. Стражи порядка установили периметр безопасности, на место вызвали армейских саперов. Водителя, как сообщили в прокуратуре, задержали и допросили, передает РИА Новости.
Прокуратура: «Ведется расследование, чтобы определить предназначение газовых баллонов и возможные мотивы водителя. Пока слишком рано подтверждать, что водитель якобы имел преступные намерения».
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