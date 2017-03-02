Учитель в законе. Схватка
Учитель в законе. Схватка 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 02.03, 23:12

В Брюсселе оцепили квартал из-за подозрительной машины с газовыми баллонами

комментировать
  • Фото Reuters © 2017, Eric Vidal
В Брюсселе оцепили квартал <nobr>из-за</nobr> подозрительной машины с газовыми баллонами

В Брюсселе оцепили квартал из-за подозрительной машины с газовыми баллонами

В Брюсселе оцепили квартал <nobr>из-за</nobr> подозрительной машины с газовыми баллонами
  • Фото Reuters © 2017, Eric Vidal

    • Автомобиль проехал на красный свет несколько светофоров с превышением скорости. Полицейские остановили нарушители и обнаружили в машине необычный груз.

    В автомобиле нашли газовые баллоны. В прокуратуре Брюсселя уточнили, что машина, в которой их обнаружили, находится на учете в полиции, а водитель оказался известен правоохранительным службам. Но в ведомстве подчеркнули, что делать догадки о преступных намерениях водителя пока рано.

    Между тем полиция оцепила квартал в коммуне Сен-Жиль, где остановили автомобиль. В районе Халлепорта — единственного сохранившегося фрагмента второй городской стены Брюсселя, перекрыто движение. Пассажиров ближайшей станции метро эвакуировали, а станцию закрыли, передает ТАСС.

    По данным местных СМИ, после 18:00 (около 20:00 по Москве) в районе происшествия раздался звук взрыва. Но официального подтверждения пока не поступало.

    По словам бургомистра коммуны Шарля Пике, водитель оказался радикально настроенным. Он отказался открывать багажник по требованию полиции. Но пока трудно определить степень опасности, связанной с газовыми баллонами в его машине. Стражи порядка установили периметр безопасности, на место вызвали армейских саперов. Водителя, как сообщили в прокуратуре, задержали и допросили, передает РИА Новости.

    Прокуратура: «Ведется расследование, чтобы определить предназначение газовых баллонов и возможные мотивы водителя. Пока слишком рано подтверждать, что водитель якобы имел преступные намерения».


    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru