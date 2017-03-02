В Кремле заявили об отсутствии планов бойкотировать «Евровидение» на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва не принимала решения бойкотировать музыкальный конкурс «Евровидение», который в этом году пройдет на Украине.

Дмитрий Песков: «У Кремля нет какой-либо позиции на предмет темы возможного бойкотирования. Не совсем понятно, нужно ли его бойкотировать».



При этом Песков выразил беспокойство за безопасность российского участника «Евровидения» в Киеве. Он подчеркнул, что с учетом места проведения конкурса и возможных проблем с недружественным отношением к российскому конкурсанту есть повод для озабоченности.

