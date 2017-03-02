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  • 02.03, 23:11
В Кремле заявили об отсутствии планов бойкотировать «Евровидение» на Украине. Евровидение, музыка и музыканты, Песков, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Кремле заявили об отсутствии планов бойкотировать «Евровидение» на Украине

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В Кремле заявили об отсутствии планов бойкотировать «Евровидение» на Украине

В Кремле заявили об отсутствии планов бойкотировать «Евровидение» на Украине

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва не принимала решения бойкотировать музыкальный конкурс «Евровидение», который в этом году пройдет на Украине.

    Дмитрий Песков: «У Кремля нет какой-либо позиции на предмет темы возможного бойкотирования. Не совсем понятно, нужно ли его бойкотировать».

    При этом Песков выразил беспокойство за безопасность российского участника «Евровидения» в Киеве. Он подчеркнул, что с учетом места проведения конкурса и возможных проблем с недружественным отношением к российскому конкурсанту есть повод для озабоченности.

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