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  • 02.03, 21:40
Залы Русского музея украсили природной живописью из Италии. Италия, Русский музей, Санкт-Петербург, выставки и музеи, живопись и художники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Залы Русского музея украсили природной живописью из Италии

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Залы Русского музея украсили природной живописью из Италии

Залы Русского музея украсили природной живописью из Италии

    В Мраморном дворце открылась выставка итальянского художника Марчелло Ло Джудиче.

    По первой специальности геолог, он создает с помощью пигментов фактурные полотна, похожие на земную кору. Синие картины должны напоминать зрителю небеса и океаны, красные посвящены вулканам, а белые снегу.

    Марчелло Ло Джудиче, художник (Италия): «В одном цвете вы можете увидеть множество оттенков. Моя серия „Потерянный рай“ сейчас очень популярна как раз из-за этой простоты синего цвета. Синий для меня — это цвет, в котором мы живем. Это и море, и небо. И поскольку я родом с Сицилии, я почти всю жизнь окружен этим прекрасным цветом».

    В Петербург итальянец привез и серию своих работ под названием «Тотемы», для которых использовал старые пружинные матрасы. По словам художника, это очень символические вещи: на них рождаются и умирают. И с помощью цвета он попытался вдохнуть в них новую жизнь.

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