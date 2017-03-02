Залы Русского музея украсили природной живописью из Италии

В Мраморном дворце открылась выставка итальянского художника Марчелло Ло Джудиче.

По первой специальности геолог, он создает с помощью пигментов фактурные полотна, похожие на земную кору. Синие картины должны напоминать зрителю небеса и океаны, красные посвящены вулканам, а белые снегу.



Марчелло Ло Джудиче, художник (Италия): «В одном цвете вы можете увидеть множество оттенков. Моя серия „Потерянный рай“ сейчас очень популярна как раз из-за этой простоты синего цвета. Синий для меня — это цвет, в котором мы живем. Это и море, и небо. И поскольку я родом с Сицилии, я почти всю жизнь окружен этим прекрасным цветом».



В Петербург итальянец привез и серию своих работ под названием «Тотемы», для которых использовал старые пружинные матрасы. По словам художника, это очень символические вещи: на них рождаются и умирают. И с помощью цвета он попытался вдохнуть в них новую жизнь.