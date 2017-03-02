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  • 02.03, 21:40

Эмбер Хёрд перестала скрывать отношения с Илоном Маском

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  • Фото Reuters © 2017, Mario Anzuoni
Эмбер Хёрд перестала скрывать отношения с Илоном Маском

Эмбер Хёрд перестала скрывать отношения с Илоном Маском

Эмбер Хёрд перестала скрывать отношения с Илоном Маском
  • Фото Reuters © 2017, Mario Anzuoni

    • Бывшая супруга знаменитого голливудского актера Джонни Деппа впервые появилась на публике с новым известным ухажером — Илоном Маском, владельцем корпорации SpaceX и автомобильный компании Tesla Motors.

    Пара пришла вместе на спецпоказ документального фильма бывшего вице-президента США Эла Гора о проблеме глобального потепления, пишет Page Six.

    Слухи о романе Хёрд и Маска появились еще летом минувшего года. Супругу Джонни Деппа несколько раз видели с миллиардером Маском в Лос-Анджелесе. Как утверждалось, он устроил для нее романтический ужин в своем бунгало в Майами.

    Маск познакомился с Хёрд в 2013 году через своего друга — режиссера Роберта Родригеса. Они встретились на съемочной площадке фильма «Мачете убивает», где глава SpaceX играл самого себя. По данным СМИ, молодая актриса произвела на него сильное впечатление, он пытался наладить с ней общение и передавал ей приглашения на встречи.

    Но в результате добиться ее расположения Маску удалось только после расставания Хёрд с Деппом. Примерно в то же время глава Tesla Motors окончательно расстался со своей супругой — актрисой Талулой Райли, с ней он развелся уже во второй раз.

    По словам одной из подруг Хёрд, та призналась ей, что видит перспективу своих отношений с Илоном Маском. Это неудивительно, с учетом того, что он входит в список Forbes с состоянием 10,7 млрд долларов. Кроме того, глава SpaceX в январе прошлого года объявил об амбициозном проекте — полете на Марс в 2020–2025 годах, который вызвал бурную реакцию и огромный интерес.

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