Эмбер Хёрд перестала скрывать отношения с Илоном Маском

Бывшая супруга знаменитого голливудского актера Джонни Деппа впервые появилась на публике с новым известным ухажером — Илоном Маском, владельцем корпорации SpaceX и автомобильный компании Tesla Motors.
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Пара пришла вместе на спецпоказ документального фильма бывшего вице-президента США Эла Гора о проблеме глобального потепления, пишет Page Six.
Слухи о романе Хёрд и Маска появились еще летом минувшего года. Супругу Джонни Деппа несколько раз видели с миллиардером Маском в Лос-Анджелесе. Как утверждалось, он устроил для нее романтический ужин в своем бунгало в Майами.
Маск познакомился с Хёрд в 2013 году через своего друга — режиссера Роберта Родригеса. Они встретились на съемочной площадке фильма «Мачете убивает», где глава SpaceX играл самого себя. По данным СМИ, молодая актриса произвела на него сильное впечатление, он пытался наладить с ней общение и передавал ей приглашения на встречи.
Но в результате добиться ее расположения Маску удалось только после расставания Хёрд с Деппом. Примерно в то же время глава Tesla Motors окончательно расстался со своей супругой — актрисой Талулой Райли, с ней он развелся уже во второй раз.
По словам одной из подруг Хёрд, та призналась ей, что видит перспективу своих отношений с Илоном Маском. Это неудивительно, с учетом того, что он входит в список Forbes с состоянием 10,7 млрд долларов. Кроме того, глава SpaceX в январе прошлого года объявил об амбициозном проекте — полете на Марс в 2020–2025 годах, который вызвал бурную реакцию и огромный интерес.
Слухи о романе Хёрд и Маска появились еще летом минувшего года. Супругу Джонни Деппа несколько раз видели с миллиардером Маском в Лос-Анджелесе. Как утверждалось, он устроил для нее романтический ужин в своем бунгало в Майами.
Маск познакомился с Хёрд в 2013 году через своего друга — режиссера Роберта Родригеса. Они встретились на съемочной площадке фильма «Мачете убивает», где глава SpaceX играл самого себя. По данным СМИ, молодая актриса произвела на него сильное впечатление, он пытался наладить с ней общение и передавал ей приглашения на встречи.
Но в результате добиться ее расположения Маску удалось только после расставания Хёрд с Деппом. Примерно в то же время глава Tesla Motors окончательно расстался со своей супругой — актрисой Талулой Райли, с ней он развелся уже во второй раз.
По словам одной из подруг Хёрд, та призналась ей, что видит перспективу своих отношений с Илоном Маском. Это неудивительно, с учетом того, что он входит в список Forbes с состоянием 10,7 млрд долларов. Кроме того, глава SpaceX в январе прошлого года объявил об амбициозном проекте — полете на Марс в 2020–2025 годах, который вызвал бурную реакцию и огромный интерес.
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