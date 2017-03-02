Власти ДНР опубликовали список взятых под свое управление предприятий

Совет министров самопровозглашенной Донецкой народной республики опубликовал список из 43 предприятий, где вводится временная администрация.
Список опубликован на сайте совета. В него, в частности, вошли «Донбасс-арена», Енакиевский металлургический завод, шахта «Комсомолец Донбасса» и отель «Донбасс-Палас».
В ДНР отметили, что временная государственная администрация введена на объектах с целью «обеспечения их функционирования».
экономической блокадой Донбасса, которую устроили украинские радикалы.
В Кремле, комментируя сложившуюся ситуацию, ранее заявили, что действия ДНР и ЛНР можно понять. Украинский президент Пётр Порошенко со своей стороны призвал ввести санкции в отношении тех, кто, по его мнению, «украл» украинские предприятия в Донбассе. Между тем группа компаний «Систем Кэпитал Менеджмент», принадлежащая украинскому бизнесмену Ринату Ахметову, отказалась подчиняться властям ДНР и заявила о намерении перечислять налоги в Киев.
В ДНР отметили, что временная государственная администрация введена на объектах с целью «обеспечения их функционирования».
экономической блокадой Донбасса, которую устроили украинские радикалы.
В Кремле, комментируя сложившуюся ситуацию, ранее заявили, что действия ДНР и ЛНР можно понять. Украинский президент Пётр Порошенко со своей стороны призвал ввести санкции в отношении тех, кто, по его мнению, «украл» украинские предприятия в Донбассе. Между тем группа компаний «Систем Кэпитал Менеджмент», принадлежащая украинскому бизнесмену Ринату Ахметову, отказалась подчиняться властям ДНР и заявила о намерении перечислять налоги в Киев.
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