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  • 02.03, 21:40

Власти ДНР опубликовали список взятых под свое управление предприятий

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Власти ДНР опубликовали список взятых под свое управление предприятий

Власти ДНР опубликовали список взятых под свое управление предприятий

Совет министров самопровозглашенной Донецкой народной республики опубликовал список из 43 предприятий, где вводится временная администрация.

Список опубликован на сайте совета. В него, в частности, вошли «Донбасс-арена», Енакиевский металлургический завод, шахта «Комсомолец Донбасса» и отель «Донбасс-Палас».

В ДНР отметили, что временная государственная администрация введена на объектах с целью «обеспечения их функционирования».

Ранее стало известно, что власти ДНР решили ввести на основных предприятиях региона внешнее управление, чтобы переориентироваться на новые рынки сбыта и выйти из-под налоговой юрисдикции Киева. Необходимость в этом возникла в связи с экономической блокадой Донбасса, которую устроили украинские радикалы.

В Кремле, комментируя сложившуюся ситуацию, ранее заявили, что действия ДНР и ЛНР можно понять. Украинский президент Пётр Порошенко со своей стороны призвал ввести санкции в отношении тех, кто, по его мнению, «украл» украинские предприятия в Донбассе. Между тем группа компаний «Систем Кэпитал Менеджмент», принадлежащая украинскому бизнесмену Ринату Ахметову, отказалась подчиняться властям ДНР и заявила о намерении перечислять налоги в Киев.

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