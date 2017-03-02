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  • 02.03, 21:40

Суд оправдал экс-президента Египта Мубарака по делу о гибели демонстрантов

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Суд оправдал <nobr>экс-президента</nobr> Египта Мубарака по делу о гибели демонстрантов

Суд оправдал экс-президента Египта Мубарака по делу о гибели демонстрантов

Суд оправдал <nobr>экс-президента</nobr> Египта Мубарака по делу о гибели демонстрантов
  • Фото Associated Press © 2017, Amr Nabil

    • Бывшего главу государства обвиняли в причастности к убийству демонстрантов во время беспорядков в 2011 году.

    Высший апелляционный суд Египта вынес окончательный оправдательный приговор в отношении экс-президента Хосни Мубарака. Обвиняемый Хосни Мубарак был признан невиновным, передает BBC. Это решение обжалованию не подлежит.

    Слушания по данному процессу были возобновлены в марте после длительного перерыва. Остальных фигурантов дела оправдали еще раньше. Их приговоры также больше не подлежат пересмотру.

    Беспорядки в Египте начались с Дня гнева — 25 января 2011 года. В результате массовые акции протеста привели к отставке президента Мубарака, который находился у власти с 1981 года. Жертвами столкновений и народных волнений стали порядка 800 человек.

    Летом 2012 года экс-главу государства и его сторонников приговорили к пожизненным срокам по обвинению в причастности к гибели демонстрантов. Однако после подачи апелляции в 2013 году процесс был перезапущен. С экс-президента сняли все обвинения, но жалобу на это постановление подал генпрокурор.

    Дело вновь возобновили в ноябре 2015 года. В виду своего состояния здоровья Мубарак, против которого также выдвинули обвинения в коррупции, последние годы находится в военном госпитале, но на сегодняшнем процессе он присутствовал лично. В суд его доставили на вертолете.

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