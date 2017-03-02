На пустыре в центре Петербурга обнаружены старинные надгробия

По настоянию жителей Петроградской стороны могильные плиты увезут на склад компании, которая арендовала этот участок земли в районе Сытного рынка.

О зловещей находке петербуржцы рассказали представителям строительной компании, которая арендовала этот участок на углу Сытнинской и Кронверкской улиц. В итоге уже завтра строители планируют забрать фрагменты обнаруженных там надгробий для хранения на своих складах.



Могильные плиты на месте засыпанного котлована на Петроградской стороне оказались неслучайно. До войны на этом месте была деревянная лютеранская церковь Святой Марии. Ее разобрали на дрова во время блокады.



Три года назад в ходе раскопок там нашли захоронения начала XVIII века. Считалось, что это первые строители Петербурга. Однако в компании-арендаторе придерживаются другой версии. Якобы надгробия попали в котлован со свалки, в 90-х годах располагавшейся в соседних дворах.



Участок на Сытнинской улице компания арендовала почти пять лет назад. Там планировалось возвести коммерческое здание. Однако после обнаружения захоронений депутаты городского парламента включили пустырь в зеленую зону. Теперь застройка на нем запрещена. Осенью прошлого года все котлованы засыпали, а строительный забор демонтировали.