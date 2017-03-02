В Подмосковье девушка стала инвалидом из-за ошибки врачей

Доследственная проверка проводится в Подмосковье по информации в СМИ о врачебной ошибке, в результате которой девушка стала инвалидом.
Как сообщили ТАСС в СУ СК по Московской области, «из распространенных в средствах массовой информации сведений следует, что девушка полгода не может встать на ноги после неудачной операции на позвоночнике в подмосковной клинике».
Из сообщения СУ СК по Московской области: «Пострадавшая уверена, что доктор допустил ошибку во время операции и неправильно установил ей металлический каркас на позвоночник».
Следователи устанавливают обстоятельства происшествия, а также правильность и своевременность проведенного наблюдения врачей за состоянием пациентки.
Из сообщения СУ СК по Московской области: «Пострадавшая уверена, что доктор допустил ошибку во время операции и неправильно установил ей металлический каркас на позвоночник».
Следователи устанавливают обстоятельства происшествия, а также правильность и своевременность проведенного наблюдения врачей за состоянием пациентки.
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