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  • 02.03, 21:40

В Подмосковье девушка стала инвалидом из-за ошибки врачей

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В Подмосковье девушка стала инвалидом из-за ошибки врачей

В Подмосковье девушка стала инвалидом <nobr>из-за</nobr> ошибки врачей

Доследственная проверка проводится в Подмосковье по информации в СМИ о врачебной ошибке, в результате которой девушка стала инвалидом.

Как сообщили ТАСС в СУ СК по Московской области, «из распространенных в средствах массовой информации сведений следует, что девушка полгода не может встать на ноги после неудачной операции на позвоночнике в подмосковной клинике».

Из сообщения СУ СК по Московской области: «Пострадавшая уверена, что доктор допустил ошибку во время операции и неправильно установил ей металлический каркас на позвоночник».

Следователи устанавливают обстоятельства происшествия, а также правильность и своевременность проведенного наблюдения врачей за состоянием пациентки.

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