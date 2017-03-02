Аварию на газопроводе в Ленобласти мог спровоцировать провал грунта

В Гатчинском районе восстановили подачу электричества в населенных пунктах, пострадавших от утечки газа.
В Гатчине обнаружили превышение диоксида серы и азота. Вредные вещества в воздухе зафиксировали экологи, выехавшие на место возгорания газопровода в Ленинградской области. Однако нарушение не связывают с пожаром.
Рядом с местом аварии специалисты заметили скопление строительных отходов и автомобильных покрышек. Сжигание этих материалов и могло привести к загрязнению воздуха. Серьезной опасности для здоровья это нарушение не представляет.
Сегодня тысячи жителей района оказались в коммунальной блокаде из-за пожара на газопроводе. Утечка произошла утром на Ленинградском шоссе. По словам очевидцев, через несколько минут вспыхнуло мощное пламя.
В результате в Тайцах и Верево прекратилась подача тепла и газа. Еще в трех населенных пунктах отключили электричество. Причиной повреждения газовой магистрали стал обвал грунта. В этом районе еще зимой начали прокладывать канализационный коллектор.
Сейчас подача электричества восстановлена. Ремонтные работы на поврежденном газопроводе продолжаются.
Рядом с местом аварии специалисты заметили скопление строительных отходов и автомобильных покрышек. Сжигание этих материалов и могло привести к загрязнению воздуха. Серьезной опасности для здоровья это нарушение не представляет.
Сегодня тысячи жителей района оказались в коммунальной блокаде из-за пожара на газопроводе. Утечка произошла утром на Ленинградском шоссе. По словам очевидцев, через несколько минут вспыхнуло мощное пламя.
В результате в Тайцах и Верево прекратилась подача тепла и газа. Еще в трех населенных пунктах отключили электричество. Причиной повреждения газовой магистрали стал обвал грунта. В этом районе еще зимой начали прокладывать канализационный коллектор.
Сейчас подача электричества восстановлена. Ремонтные работы на поврежденном газопроводе продолжаются.
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