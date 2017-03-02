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  • 02.03, 21:40
Аварию на газопроводе в Ленобласти мог спровоцировать провал грунта. Ленинградская область, взрывы газа. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Аварию на газопроводе в Ленобласти мог спровоцировать провал грунта

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Аварию на газопроводе в Ленобласти мог спровоцировать провал грунта

Аварию на газопроводе в Ленобласти мог спровоцировать провал грунта

    В Гатчинском районе восстановили подачу электричества в населенных пунктах, пострадавших от утечки газа.

    В Гатчине обнаружили превышение диоксида серы и азота. Вредные вещества в воздухе зафиксировали экологи, выехавшие на место возгорания газопровода в Ленинградской области. Однако нарушение не связывают с пожаром.

    Рядом с местом аварии специалисты заметили скопление строительных отходов и автомобильных покрышек. Сжигание этих материалов и могло привести к загрязнению воздуха. Серьезной опасности для здоровья это нарушение не представляет.

    Сегодня тысячи жителей района оказались в коммунальной блокаде из-за пожара на газопроводе. Утечка произошла утром на Ленинградском шоссе. По словам очевидцев, через несколько минут вспыхнуло мощное пламя.

    В результате в Тайцах и Верево прекратилась подача тепла и газа. Еще в трех населенных пунктах отключили электричество. Причиной повреждения газовой магистрали стал обвал грунта. В этом районе еще зимой начали прокладывать канализационный коллектор.

    Сейчас подача электричества восстановлена. Ремонтные работы на поврежденном газопроводе продолжаются.

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