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  • 02.03, 21:40
Международный арктический форум в Архангельске соберет участников из 30 стран. Арктика, Архангельск. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Международный арктический форум в Архангельске соберет участников из 30 стран

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Международный арктический форум в Архангельске соберет участников из 30 стран

Международный арктический форум в Архангельске соберет участников из 30 стран

    На Международный арктический форум в Архангельске могут приехать более 1500 участников из более чем 30 стран. Об этом рассказал сегодня замглавы Минэкономики Александр Цыбульский.

    Форум пройдет 29–30 марта. Объявленная цель — выработать общий подход к развитию региона, повысить уровень жизни населения на арктических территориях.

    На форуме выступит Владимир Путин, также ожидается участие президентов Исландии и Финляндии.

    Международный арктический форум, который пройдет 29–30 марта в Архангельске, может принять более 1 500 участников из 14 …

    Posted by Международный арктический форум on Thursday, March 2, 2017

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