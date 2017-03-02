Международный арктический форум в Архангельске соберет участников из 30 стран

На Международный арктический форум в Архангельске могут приехать более 1500 участников из более чем 30 стран. Об этом рассказал сегодня замглавы Минэкономики Александр Цыбульский.
Форум пройдет 29–30 марта. Объявленная цель — выработать общий подход к развитию региона, повысить уровень жизни населения на арктических территориях.
На форуме выступит Владимир Путин, также ожидается участие президентов Исландии и Финляндии.
На форуме выступит Владимир Путин, также ожидается участие президентов Исландии и Финляндии.
Международный арктический форум, который пройдет 29–30 марта в Архангельске, может принять более 1 500 участников из 14 …Posted by Международный арктический форум on Thursday, March 2, 2017
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