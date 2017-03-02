Муфтий Москвы назвал провокацией «шариатский патруль» «Стоп харам»

На улицах Москвы прохожие в последние дни могли наблюдать такую картину: крупный бородатый мужчина подходит к прохожим и просит их не употреблять спиртное и не курить в общественных местах. И это не антитабачная и не антиалкогольная компания, а борьба за чистоту нравов — новый проект «Стоп харам».

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Москва

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Видео вызвало бурную дискуссию в Интернете, а Совет муфтиев осудил такое патрулирование, заявив, что подобные акции могут привести к вражде. Известно, что инициатор и главное действующее лицо этой новой акции — Ислам Исмаилов, он выходец из движения «СтопХам», которое боролось с неправильно припаркованными машинами. Но теперь он организовал свой проект «Стоп харам». Харам — это термин, обозначающий в исламе все запретное.



В Интернет выложили только пятиминутную нарезку первого рейда по площади трех вокзалов в Москве, где в сопровождении крепких парней Исмаилов ищет курящих и выпивающих мусульман и проводит, так скажем, разъяснительную беседу с религиозным уклоном.



За последние сутки это видео вызвало неоднозначные оценки, но один из сторонников акции — как он сам себя представляет, адвокат и религиозный деятель — попытался объяснить исламский уклон новой акции.



Руслан Хайбулов, адвокат и религиозный деятель: «Почему взяли именно исламскую тематику? Все-таки мусульманские диаспоры очень сильны между собой. И если запрет на публичное совершение греха действует, то они могут откликнуться на него и также останавливать своих единоверцев».



Сам организатор акции Ислам Исмаилов пока недоступен для комментариев. Но в соцсетях он написал, что его расстраивает термин «шариатский патруль», который стали употреблять в прессе. Кстати, многие эксперты проводят аналогии с «мусульманскими патрулями» в Лондоне, которые появились четыре года назад в эмигрантских кварталах, и в итоге к борьбе против этих патрулей подключился даже Скотленд-Ярд.



На видео о первом рейде, на первый взгляд, нет ничего противозаконного. По крайней мере, нет никакой реакции со стороны правоохранительных органов. Но эту инициативу уже активно обсуждают и религиоведы, и юристы. Все сходятся в одном: для России подобные патрули с религиозным уклоном — крайне деликатная тема.



Два члена Общественной палаты — муфтий Москвы Альбир Крганов и адвокат Анатолий Кучерена — критически оценили действия «Стоп харама».



Анатолий Кучерена: «Понятно, что мы иногда тоже, когда созерцаем те или иные картины на улице в части поведения людей неблагопристойного, тоже можем возмущаться. Но для этого есть полиция, для этого есть соответствующие органы, которые имеют право пресекать такие действия. Но в ни в коем случае человек не в праве возлагать на себя функции правоприменителя».



Альбир Крганов: «Мы склонны считать, что это такая, возможно, даже необдуманная провокация со стороны этих инициаторов. Ведь иногда, думая, что ты делаешь благое дело, можно навредить. Поэтому в такой специфичной теме, как межрелигиозные и межнациональные отношения, тысячу раз нужно подумать перед тем, как это предлагать обществу».



Кстати, все крупные мусульманские объединения заявили, что с ними никто не согласовывал эту инициативу. Пока в Интернете есть видеоотчет только об одном рейде «Стоп харама». Но после столь неоднозначных оценок эксперимента то, будут ли новые рейды и в какой форме, уже зависит от организаторов этого движения.